Infrastrukturutvecklare - databas
2026-01-21
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Är du en erfaren it-specialist med fokus på databaser och vill bidra till ökad samhällsnytta? Vill du vara med och utveckla vår PostgreSQL-miljö ur ett infrastrukturperspektiv? Vi söker nu dig till vår it-avdelning.
Vi erbjuder
Vi är mitt i en spännande utvecklingsresa där vi hela tiden utforskar ny teknik i syfte att lösa problem och bygga tjänster som direkt ger värde för våra kunder. Här blir du en del av enheten it-produktion; vi är cirka 40 medarbetare som jobbar i team.
Här arbetar du tillsammans med engagerade kollegor som delar med sig av sin kunskap, stöttar varandra och bidrar till en positiv laganda.Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir bland annat utveckling, förvaltning och vidareutveckling av Bolagsverkets databasplattformar. Du kommer också delta i olika uppdrag och utredningar, med uppgifter som rör uppsättning/konfiguration av tekniska miljöer.
Dessutom kommer du att arbeta med planering av driftsättningar, felsökning, konfigurering och optimering av produktområdets ingående komponenter.
Då vi står inför en systemförnyelse kommer ditt arbeta att innebära att jobba med nya och spännande tekniska lösningar.
Rollen innebär möjlighet att sätta sig in i och vara med och forma vår PostgreSQL-miljö för större volymer samt säkerställa att miljön uppfyller Bolagsverkets mycket högt ställda krav på säkerhet.
Vår teknik
Bolagsverkets virtualiserade miljö bygger på VMware och servrarna bygger på Suse Linux Enterprise Server och Windows Server. Vårt programspråk är Java och våra scriptpråk är Bash, Python och Perl.
Bolagsverket erbjuder generösa kompetensutvecklingsmöjligheter, flera hälsofrämjande aktiviteter och möjlighet att till viss del arbeta på distans. Vi har en modern arbetsmiljö i våra fina lokaler centralt vid hamnen i Sundsvall.
Så, vill du ha ett jobb där du får både utmaningar och utveckling? Är svaret ja, då kommer du trivas hos oss!Kvalifikationer
Vi behöver dig som är strukturerad och kan organisera och planera ditt arbete väl samtidigt som du är idérik och tycker om att hitta nya förbättrings- och angreppssätt. Du har ett driv och en vilja att lära dig området, söka möjligheter till utveckling och hålla dig uppdaterad inom ditt specialistområde.
I din roll är det viktigt att du samarbetar bra med andra och lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du är också analytisk och har en god problemlösningsförmåga och tar egna initiativ där du ser att det behövs.
Du har även:
* en aktuell akademisk examen inom it eller annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som vi kan bedöma som likvärdig inom arbetsområdet databas
* cirka 5 års erfarenhet inom databasområdet
* lätt att uttrycka dig i både tal och skrift både på svenska och engelska
Det är meriterande om du har utbildning i och/eller erfarenhet av något av följande områden:
* databasområdet i stora komplexa miljöer
* PostgreSQL
* Oracle
* scriptprogrammering
* Linux
* infrastruktursäkerhet
För oss är det viktigt att du är rätt person som vill utvecklas tillsammans med oss. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är också viktigt att du har ett intresse för säkerhet då vi jobbar mycket med att säkerställa att vår miljö uppfyller Bolagsverkets mycket högt ställda krav på säkerhet.
Arbetstid utanför ordinarie kontorstid förekommer.
Placeringsort Sundsvall.
Låter detta som något för dig? Skicka in en ansökan och berätta mer om dig och vad du är intresserad av så tar vi det därifrån. Skicka gärna in din ansökan redan idag, vi hanterar ansökningarna löpande.
ÖVRIGT
Bifoga endast CV i din ansökan.
Placeringsort Sundsvall.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. För vissa tjänster förekommer säkerhetsprövning.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och erbjuder friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler.
Vi kommer att rekrytera nya kollegor inom flera områden. Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi kommer söka:https://bolagsverket.se/jobbamedoss/ledigajobb/nyauppdragnyakollegorvillduvaramed.5826.html Ersättning
