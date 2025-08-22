Infrastrukturspecialist inom Citrix
Till ett uppdrag hos en kund i centrala Stockholm söker vi en erfaren och kunnig Infrastrukturspecialist inom Citrix, med fördjupad expertis inom bank- och försäkringsregler, GDPR, CIS Control och EIOPA-riktlinjer. Om du är passionerad och kunnig inom dessa områden kan det vara just dig vi söker. Tjänsten innebär att du kommer att spela en central roll i att implementera lösningen enligt den förutbestämda designen, både i molnet och i lokala datacenter.
Assistera arkitekten: Nära samarbete med arkitekten för att designa en helt ny Citrix SPA & DaaS-lösning. Denna lösning kommer att innefatta en kontrollplan i molnet och ett resurslager i flera datacenter.
Workshops och beslutsfattande: Delta aktivt i workshops för att säkerställa att rätt beslut tas under designprocessen och bidra till att skapa en lösning som uppfyller höga krav på funktionalitet och säkerhet.
Dokumentation: Spela en nyckelroll i att dokumentera lösningen, inklusive detaljerad design, migrationsplan, designbeslut och annan relevant dokumentation. Det är av yttersta vikt att säkerställa korrektheten i all skapad dokumentation.
Bygga och säkra: Bygga nya Win11-klienter som är både standard och höggradigt säkra för att möta högt ställda krav på datasäkerhet.
Migration och strategi: Skapa en robust migrationsstrategi och leda genomförandet av migreringen för befintliga användare till den nya lösningen.
Din profil och kvalifikationer
Djup kunskap om hög tillgänglighet och katastrofåterställning: Erfarenhet av att skapa och underhålla hög tillgänglighet i en hybrid molnmiljö och förmågan att implementera effektiva återhämtningsplaner.
Implementering och migration: Erfarenhet av framgångsrik implementering och migration av komplexa miljöer, med fokus på sömlös övergång.
Kostnadseffektiv lösning: Djup kunskap om att bygga nya lösningar på ett kostnadseffektivt sätt från ett helhetsperspektiv, inklusive hårdvara, mjukvara och drift.
Högdatasäkerhet: Erfarenhet av att skapa och underhålla höggradigt säkra klientmiljöer för att skydda känslig information.
Riskbedömningar och riskhantering: Kunskap om strukturerade riskbedömningar och förmåga att utveckla effektiva strategier för riskhantering.
Licenshantering: Erfarenhet av att guida kunder i att välja och använda rätt kombination av licenser, inklusive Native Citrix, Microsoft och tredjepartsappar.
Hybrid Citrixlösning: Erfarenhet av att bygga och implementera en hybrid Citrix-lösning i en säker och "multi-zonad" nätverksmiljö.
Citrix SPA i högsäkerhetsmiljö: Expertis i att implementera Citrix SPA i en högsäkerhetsmiljö.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 380 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
