Informatör, timvikariat till hälsotorget
Region Gävleborg, VO Digital vård / Hälsojobb / Gävle Visa alla hälsojobb i Gävle
2026-01-22
Hälsotorg finns på Gävle sjukhus, Tullhuset Gävle, Hudiksvalls sjukhus, Bollnäs sjukhus och på Söderhamns närsjukhus. På Hälsotorget finns informatörer som ger besökare ett välkomnande bemötande, vägvisning, enkla råd samt hjälper dem att hitta information om olika sjukdomar och diagnoser. Utöver det ingår till viss del teknisk support för den digitala vårdtjänsten Min vård Gävleborg. På hälsotorget finns även hälsopedagoger som arbetar med prevention och förändringar av levnadsvanor och vårdvägvisare som arbetar med information om vårdgarantin, väntetider i vården och rättigheter och regelverk.
Nu söker vi en engagerad medarbetare för timanställning vid behov.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
I rollen som informatör är din viktigaste uppgift att ta emot våra besökare, besvara deras frågor och vid behov hänvisa dem vidare. I rollen ingår även viss patientsupport för Min Vård Gävleborg. Du kommer att få svara på många olika typer av frågor där det är viktigt att ge det lilla extra för att besökaren ska få en bra upplevelse av mötet eller telefonkontakten. Arbetet innebär stort eget ansvar där du främst kommer att arbeta i informationsdisken i sjukhusentrén men även i den digitala supporten för Min Vård Gävleborg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• hänvisning av patienter och praktisk hjälp med att hitta rätt på sjukhusområdet.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion
• ett tydligt och konkret uppdrag där du vet vad som förväntas av dig
• ett varierat och socialt arbete.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som möter människor med ödmjukhet, ett genuint engagemang och som har en naturlig känsla för service. Genom att lyssna in behov, ge tydlig information och guida vidare på ett lugnt och respektfullt sätt bidrar du till en positiv upplevelse i varje möte. Hos oss är din förmåga att kombinera empati, service och ansvar avgörande för att skapa förtroende.
I rollen som informatör ska du
• inneha som lägst gymnasieexamen
• ha goda kunskaper i svenska och engelska språket, både muntligt och skriftligt.
I den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller om du har erfarenhet av informations- eller servicearbete där du haft direktkontakt med människor.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
