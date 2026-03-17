Informationssäkerhetsspecialist Till Almi!
MultiMind Bemanning AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MultiMind Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en Informationssäkerhetsspecialist till vår kund Almi. Tjänsten är en direktrekrytering med 6-månaders provanställning och start så snart som möjligt.
Almi stöttar små och medelstora företag i alla branscher och i hela Sverige att utvecklas och växa hållbart. Genom lån, riskkapital och affärsutveckling ger vi fler företag med potential möjlighet att förverkliga sina idéer - oavsett om de befinner sig i startupfas eller är etablerade bolag med tillväxtambitioner.
Om rollen:
Som Informationssäkerhetsspecialist hos Almi utgör du en viktig del av företagets säkerhetsfunktion. I denna befattning ansvarar du för implementering, underhåll och vidareutveckling av nyckelprocesser relaterade till organisationens Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat hantering av tredjepartsrisker, utbildning av medarbetare i informationssäkerhet samt medverkan vid utarbetande och utveckling av styrdokument och processer inom LIS. Vidare erbjuds möjligheter till kompetensutveckling inom kompletterande säkerhetsområden, exempelvis krisberedskap och närliggande domäner.
Rollen har inget formellt personalansvar, men du bidrar till att säkerhetsarbetet bedrivs strukturerat och med hög kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Genomföra tredjeparts- och leverantörsgranskningar vid inköp och upphandling, inklusive riskbedömningar och löpande uppföljning.
* Planera och genomföra aktiviteter inom bolagets security awareness-program, inklusive utbildningsinsatser och kommunikation.
* Medverka i utvecklingen, förvaltningen och förbättringen av styrdokument, handböcker, riktlinjer och övriga delar av ISMS.
* Följa upp efterlevnad av policyer, kontroller och processer inom ISMS och bidra till kontinuerliga förbättringar.
* Delta i incidenthantering genom initial analys, informationsinsamling, åtgärdskoordinering och dokumentation.
* Genomföra riskanalyser relaterade till system, leverantörer, processer och verksamhetsförändringar.
* Utgöra administrativt stöd inom Säkerhetsfunktionen kring övningar, kontroller och uppföljning.
* Bevaka och analysera nya hot, sårbarheter och regelverksförändringar inom informationssäkerhet och föreslå relevanta åtgärder.Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Obligatoriska:
* Relevant universitets- eller högskoleutbildning inom IT, informationssäkerhet, datavetenskap eller närliggande område, alternativt annan eftergymnasial utbildning med dokumenterad erfarenhet som bedöms likvärdig.
* Minst 2-4 års erfarenhet av operativt informationssäkerhetsarbete, inklusive arbete med policyer, kontroller och ISMS-komponenter.
* Minst 1-2 års erfarenhet av riskanalyser ur ett informationssäkerhetsperspektiv, inklusive tredjeparts- och leverantörsrisker.
* Minst 1-2 års erfarenhet av awareness-aktiviteter eller utbildningsinsatser inom säkerhet.
* Minst 1-2 års erfarenhet av deltagande i incidenthantering.
* Grundläggande kunskap om etablerade säkerhetsstandarder som ISO/IEC 27001, NIST eller motsvarande.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande:
* Erfarenhet av att arbeta i organisationer med ISO/IEC 27001 eller annat formellt ISMS.
* Erfarenhet av inköp, upphandling eller leverantörshantering.
* Certifieringar såsom Security+, CCSK, ISO 27001 Lead Implementer/Auditor eller liknande.
* Erfarenhet av att utveckla utbildningsmaterial eller kommunikationsstöd inom säkerhet.
* Erfarenhet av riskhanteringsmetodik.
* Erfarenhet av revisionsuppdrag eller internrevision inom informationssäkerhet, risk eller kvalitet.Dina personliga egenskaper
För att trivas på Almi och lyckas i rollen behöver du vara:
* Strukturerad och noggrann med förmåga att arbeta metodiskt och följa upp processer.
* Kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att anpassa budskap till både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
* Självständig, ansvarstagande och initiativrik.
* Samarbetsinriktad och pragmatisk i dialog med interna och externa intressenter.
* Stark analytisk förmåga med förmåga att identifiera risker, föreslå förbättringar och omsätta krav i praktiskt arbete.
* Hög integritet och förmåga att hantera konfidentiell information.
Att arbeta på Almi:
På Almi är kompetens, samhällsengagemanget och affärsmässigheten en viktig drivkraft. Det finns ett starkt gemensamt intresse - att se fler växande och framgångsrika företag i Sverige. För att trivas hos Almi stimuleras du därför av att tillsammans med dina kollegor arbeta för andra människors framgång och för ett hållbart företagande. Arbetsmiljön präglas av glädje och stort engagemang där vi värdesätter modet att tänka nytt.
På Almi värdesätter vi olikheter, varav vi driver ett aktivt mångfaldsarbete både internt och externt och tror på att medarbetarnas olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, och utländsk bakgrund en självklarhet.
Vill du ha ett uppdrag som påverkar, ett jobb som engagerar och allt detta på en arbetsplats som inspirerar - kom till Almi!
En bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat vid tillsättning.
Låter detta intressant?
Tycker du att detta låter som rätt möjlighet för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MultiMind Bemanning AB
(org.nr 556782-9931), https://www.multimind.se/ Kontakt
Rekryteringskonsult
Anton Jansson anton.jansson@multimind.se 0720762308 Jobbnummer
9803013