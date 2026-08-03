Informationssäkerhetsspecialist
Statens tjänstepensionsverk / Säkerhetsjobb / Sundsvall Visa alla säkerhetsjobb i Sundsvall
2026-08-03
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Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 1 100 000 kunder både statligt anställda, före detta statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor finns i Sundsvall.
Kom med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
I rollen som informationssäkerhetsspecialist kommer du att ha en nyckelroll i att stärka säkerhetskulturen, samordna det systematiska informationssäkerhetsarbetet, stödja och vägleda övrig verksamhet i informationssäkerhetsfrågor och säkerställa att arbetet följer gällande lagstiftning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Arbeta långsiktigt med förbättringar inom informationssäkerhetsområdet och med att höja säkerhetskulturen på myndigheten.
• Utveckla och revidera styrande dokument inom området, samt förbättra och utveckla metodstöd och processer inom området.
• Stödja övrig verksamhet i informationsklassificeringar och informationssäkerhetsfrågor.
• Arbeta med, och följa upp, att myndighetens arbetssätt och informationssäkerhet lever upp till gällande och kommande lagstiftning exempelvis gällande lagar, förordningar och föreskrifter kopplat till säkerhetsområdet, samt NIS2-direktivet (cybersäkerhetslagstiftning).
• Arbeta med incidenter kopplat till säkerhetsområdet.
• Stödja verksamheten i frågor om digitalisering och riskhantering utifrån ett säkerhetsperspektiv.
I din roll kommer du också arbeta nära andra kompetenser inom säkerhetsområdet. Tillsammans arbetar ni systematiskt för att stärka säkerheten enligt bland annat ISO27001, analyserar hot och risker utifrån omvärldsläget, samt tar fram förslag på åtgärder.
Du kommer även att arbeta med utbildning och information till SPV:s medarbetare. I det arbetet ingår att ta fram stödmaterial som vägledningar, metoder och utbildningsmaterial. I viss mån kommer du, tillsammans med övriga teammedlemmar, även att planera och hålla i säkerhetsrelaterade övningar för olika målgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har aktuell arbetslivserfarenhet inom säkerhetsområdet. Du har även mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• aktuell erfarenhet av arbete med ledningssystem inom informationssäkerhet (LIS)
• aktuell erfarenhet av arbete med/enligt ISO-standard (ex ISO27001)
• aktuell erfarenhet av arbete med informationsklassificering och riskanalyser
• goda kunskaper i lagstiftning och direktiv kopplat till informationssäkerhetsområdet
• aktuell erfarenhet av arbete med säkerhetsrelaterade finansiella regelverk, exempelvis DORA
• goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift
• aktuell erfarenhet av arbete med NIS2-direktivet samt CER
• aktuell erfarenhet att föreslå och genomdriva åtgärder inom säkerhetsområdet.
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Som person:
• är du självgående. Du tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du strukturerar själv ditt tillvägagångssätt och driver
dina processer vidare.
• har du god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
• har du specialistkunskap inom området. Du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller
kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
• har du ett gott omdöme. Du gör genomtänkta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
• har du pedagogisk insikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Som en del av rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med arbetsprov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Hos oss blir du varmt välkomnad. Här jobbar 250 engagerade personer och vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss. Vi är öppna för nya idéer, vår omvärld och mot varandra. Och vi gillar att testa nytt och har ett starkt driv framåt. Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har balans i livet och ges möjlighet att utveckla dina talanger.
Vi jobbar på en flexibel arbetsplats, både i härliga lokaler och det finns vissa möjligheter till distansarbete. I SPV-huset rekommenderar vi en fika i vår vinterträdgård eller varför inte en stund i vårt fräscha gym. Dessutom har vi olika friskvårdsaktiviteter du kan delta i då det finns något för alla. Vi strävar efter mångfald och att ha ett inkluderande synsätt på alla nivåer i organisationen.
SPV har individuell och differentierad lönesättning som tillämpas i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Jobba på SPV på SPV.se.
Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Jobba på SPV på SPV.se.
Tjänsten innebär placering i säkerhetsklass. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här: https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Vi avsäger oss vänligen men bestämt, alla erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MD 2026/290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Tjänstepensionsverk
(org.nr 202100-0928), https://www.spv.se/om-spv/jobba-pa-spv/om-att-jobba-pa-spv/
Jägargatan 1 (visa karta
)
852 37 SUNDSVALL Arbetsplats
Statens tjänstepensionsverk Kontakt
Saco-S
Josefine Gannå Josefine.Ganna@spv.se 070-088 68 16 Jobbnummer
10018757