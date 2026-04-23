Informationssäkerhetsspecialist
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Informationssäkerhetsspecialist hos vår kund.
Om uppdraget
• Vidareutveckla, implementera och förvalta ISMS (ISO/IEC 27001)
Genomföra riskanalyser, DPIA:er och andra konsekvensbedömningar
Stödja verksamheten i frågor kopplade till GDPR och dataskydd
Ta fram och uppdatera policys, riktlinjer och styrande dokument
Säkerställa efterlevnad i projekt och förändringsinitiativ
Planera och genomföra interna kontroller samt revisioner
Hantera och utreda säkerhetsincidenter, inklusive personuppgiftsincidenter
Bidra till ökad säkerhets- och integritetsmedvetenhet i organisationenPubliceringsdatum2026-04-23Kravprofil för detta jobb
Minst cirka 5 års erfarenhet inom informationssäkerhet, GRC eller dataskydd
Dokumenterad erfarenhet av:GRC (Governance, Risk & Compliance)
Praktiskt GDPR-arbete
Riskhantering och intern styrning
ISMS och ISO 27001
Erfarenhet av arbete i reglerad eller säkerhetskänslig verksamhet
Förmåga att omsätta regelverk till praktiska arbetssätt
Meriterande kompetenser
Erfarenhet av DPIA, incidenthantering och registerförteckningar
Internrevision och efterlevnadsuppföljning
Leverantörssäkerhet och tredjepartsriskhantering
Kunskap om regelverk såsom:NIS2
ISO 27001
CMMC
Cyber Essentials
Erfarenhet av säkerhetsarbete kopplat till exportkontrollerad informationDina personliga egenskaper
Strukturerad och van att arbeta med styrning och regelverk
Analytisk med förmåga att bryta ner komplexa krav
Kommunikativ och pedagogisk i dialog med olika intressenter
Självständig i leverans, men fungerar väl i samarbete
Uppdragsperiod: 2026-06-01 till 2026-12-31
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7629052-1963799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Malmö Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ
