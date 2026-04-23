Informationssäkerhetsspecialist

Professional Galaxy AB / Bibliotekariejobb / Lund
2026-04-23


Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Informationssäkerhetsspecialist hos vår kund.
Om uppdraget
• Vidareutveckla, implementera och förvalta ISMS (ISO/IEC 27001)

Genomföra riskanalyser, DPIA:er och andra konsekvensbedömningar

Stödja verksamheten i frågor kopplade till GDPR och dataskydd

Ta fram och uppdatera policys, riktlinjer och styrande dokument

Säkerställa efterlevnad i projekt och förändringsinitiativ

Planera och genomföra interna kontroller samt revisioner

Hantera och utreda säkerhetsincidenter, inklusive personuppgiftsincidenter

Bidra till ökad säkerhets- och integritetsmedvetenhet i organisationen

2026-04-23

Kravprofil för detta jobb
Minst cirka 5 års erfarenhet inom informationssäkerhet, GRC eller dataskydd

Dokumenterad erfarenhet av:GRC (Governance, Risk & Compliance)

Praktiskt GDPR-arbete

Riskhantering och intern styrning

ISMS och ISO 27001

Erfarenhet av arbete i reglerad eller säkerhetskänslig verksamhet

Förmåga att omsätta regelverk till praktiska arbetssätt

Meriterande kompetenser

Erfarenhet av DPIA, incidenthantering och registerförteckningar

Internrevision och efterlevnadsuppföljning

Leverantörssäkerhet och tredjepartsriskhantering

Kunskap om regelverk såsom:NIS2

ISO 27001

CMMC

Cyber Essentials

Erfarenhet av säkerhetsarbete kopplat till exportkontrollerad information

Dina personliga egenskaper
Strukturerad och van att arbeta med styrning och regelverk

Analytisk med förmåga att bryta ner komplexa krav

Kommunikativ och pedagogisk i dialog med olika intressenter

Självständig i leverans, men fungerar väl i samarbete

Uppdragsperiod: 2026-06-01 till 2026-12-31
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Sista dag att ansöka är 2026-10-20
