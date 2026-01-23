Informationssäkerhetsspecialist
2026-01-23
Vi söker en Informationssäkerhetsspecialist till en aktör inom offentlig förvaltning.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Informationssäkerhetsspecialist ansvarar du för att säkerställa en robust, hållbar och efterlevnadsdriven informationssäkerhet inom organisationens Microsoft 365-miljö. Rollen har särskilt fokus på Microsoft Purview och M365 Security samt angränsande säkerhets- och identitetstjänster såsom Entra ID, Defender-sviten, Exchange, SharePoint och Teams. Du arbetar i en hybridmiljö där molnkontroller samspelar med lokala tjänster och är en nyckelperson i design, implementering och utveckling av säkerhetskontroller, dataskyddsmodeller och den övergripande säkerhetsarkitekturen.

Dina arbetsuppgifter
Säkerställa informationssäkerhet i Microsoft 365-miljö
Ansvara för säkerhetskontroller och dataskyddsmodeller
Designa och utveckla säkerhetsarkitektur
Arbeta med Microsoft Purview och M365 Security
Hantera angränsande säkerhets- och identitetstjänster såsom Entra ID, Defender-sviten, Exchange, SharePoint och Teams
Arbeta i hybridmiljö där molnkontroller samspelar med lokala tjänster
Delta i säkerhetsrevisioner i M365 med Microsoft 365 E5 och Security Bundle
Arbeta med säkerhetsarbete inom säkra identiteter: Azure AD Connect, Entra och Conditional Access
Införa informationsskydd (compliance/retentionregler m.m) i hybrid multitenant miljö
Delta i säkerhetsprövning och följa säkerhetsskyddsavtal om uppdraget är placerat i säkerhetsklass
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
10 års arbetserfarenhet av informationssäkerhet och arkitektur
Erfarenhet av införande av informationsskydd (compliance/retentionregler m.m) i hybrid multitenant miljö
Erfarenhet av säkerhetsrevisioner i M365 med Microsoft 365 E5 och Security Bundle
Erfarenhet av säkerhetsarbete inom säkra identiteter; Azure AD Connect, Entra och Conditional Access
Relevanta och aktuella certifieringar inom IT och Datasäkerhet i M365
Meriterande
Certifierad SC-100 - Cyber Security Architect Expert
Certifierad AZ-500 - Azure Security Engineer Associate
Certifierad SC-200 - Security Operations Analyst Associate
Arbetslivserfarenhet av stor organisation (minst 20 000 användare) som existerar i hybrid exchange miljö
Arbetslivserfarenhet av molnmigrering av Exchange onprem till Online i stor organisation (minst 20 000 användareDina personliga egenskaper
Vara resultatinriktad och se till både gruppens och din egen prestation.
Ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande.
Ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och kunna ställa om vid förändringar.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
