Informationssäkerhetsspecialist
2025-12-15
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Vi söker en erfaren och självständig informationssäkerhetsspecialist som vill vara med och driva informationssäkerhetsarbetet framåt. Här får du omsätta din expertis i praktiskt verksamhetsarbete och bidra till att utveckla informationssäkerhetsarbetet inom Sveriges Domstolar. Vi erbjuder dig en dynamisk miljö där din kompetens gör verklig skillnad.
Om rollen
Som informationssäkerhetsspecialist på Domstolsverket kommer du att arbeta både strategiskt och verksamhetsnära.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla och implementera riktlinjer och arbetsprocesser för informationssäkerheten inom Sveriges Domstolar enlighet med gällande lagstiftning och standarder.
• Genomföra och dokumentera informationsklassningar och riskanalyser.
• Leda workshops, utbildningar och analyser för att höja säkerhetsmedvetenheten inom verksamheten.
• Stödja myndigheterna inom Sveriges Domstolar med rådgivning och analyser.
• Delta i incidenthantering och kontinuitetsplanering.
• Övergripande uppföljning av informationssäkerhetsarbetet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är driven, kunnig och har ett genuint intresse för informationssäkerhet. Du är analytisk, strukturerad och har förmåga att se helheten. Du trivs med att kombinera strategiskt tänkande med praktisk problemlösning. Rollen kräver att du är trygg i din kompetens, har hög integritet och kan agera rådgivande i komplexa frågor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du:
• Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
• Har förmåga att kommunicera tydligt och skapa förtroende inom verksamheten.
• Tar initiativ och driver arbetet framåt på ett självständigt sätt.
• Relevant akademisk utbildning inom informationssäkerhet, IT, juridik eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Minst några års erfarenhet av arbete inom informationssäkerhetsområdet.
Vi ser positivt på att du har erfarenhet av praktiskt tillämpat relevanta regelverk och standarder inom informationssäkerhet samt arbetat med och utvecklat ledningssystem för informationssäkerhet.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Vilka är vi?
Du kommer att tillhöra Domstolsverkets enhet för informationssäkerhet, som ansvarar för att leda och samordna det riskbaserade och strukturerade informationssäkerhetsarbetet inom Sveriges Domstolar. Enheten består idag av informationssäkerhetschef och specialister - ett litet, sammansvetsat team som arbetar nära verksamheten och driver utvecklingen av informationssäkerhetsarbetet framåt. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Jönköping eller Stockholm. Provanställning kan komma att tillämpas.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller. Befattningen är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning innan anställning kan beslutas.
Arbete på distans kan överenskommas upp till två dagar per vecka. Detta bestäms i dialog med närmaste chef.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan! Ersättning
