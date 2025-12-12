Informationssäkerhetsspecialist
Som informationssäkerhetsspecialist hos Combitech i Stockholm eller Linköping får du möjligheten att arbeta i en dynamisk miljö där säkerhetshot och komplexa IT-miljöer är en del av vardagen. I denna konsultroll kommer du spela en nyckelroll i att stödja våra kunder med säkerhetskrav, identifiera och förebygga hot, samt leda informationssäkerhetsarbetet med fokus på riskbedömning och hantering.
Din roll som informationssäkerhetsspecialist
I rollen som informationssäkerhetsspecialist kommer du få arbeta i spännande uppdrag mot kunder inom försvarsindustrin. Arbetsuppgifterna består av att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet är i linje med lagkrav, branschstandarder och interna riktlinjer. Du kommer att identifiera, analysera och reducera säkerhetsrisker, hantera säkerhet i publika och privata moln, samt granska säkerhetskrav i molntjänster.
I rollen får du möjlighet att utbilda och sprida kunskap genom säkerhetsutbildningar, presentationer och workshops. Du kommer att driva och leda processen för ackreditering av IT-system för att säkerställa att de uppfyller gällande säkerhetsstandarder och krav. Du kommer att ingå i vårt team, som består av cirka tio experter inom informationssäkerhet, där varje medlem bidrar med sin unika kompetens för att stärka vår gemensamma målsättning. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team, där vi värnar om en arbetsmiljö präglad av respekt och samarbete.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har en akademisk examen inom IT, informationssäkerhet eller annat relevant område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi tror att du har cirka 5 års arbetslivserfarenhet inom området och god kunskap av informations- och IT-säkerhet i publika eller privata molntjänster. Du har god förståelse för säkerhetskrav i komplexa IT-miljöer och kan kommunicera säkerhetsrisker på ett pedagogiskt sätt. Som konsult hos Combitech är det viktigt att du har stark konsultmässighet, goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att vara flexibel. Vi värdesätter dessutom initiativrikedom samt förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för egna projekt.
Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet, riskhantering och efterlevnad av säkerhetsåtgärder såsom ISO 27001 eller NIST. Starkt meriterande är erfarenhet av arbete inom FMV eller Försvarsmakten med ISD och/eller KSF som ramverk för högnivåkrav på IT-system, samt arbete med säkerhetskyddslagen.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av julledighet. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Tommy Bergqvist, +46 734465064
