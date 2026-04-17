Informationssäkerhetssamordnare
2026-04-17
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en ansvarsfull digital utveckling? Trivs du i en roll där du får kombinera expertkunskap med samverkan och rådgivning? Då kan du vara den vi söker. Som informationssäkerhetssamordnare på kommunledningskontoret får du en central roll i kommunens arbete med informationshantering och digitalisering.
I rollen som informationssäkerhetssamordnare jobbar du mot hela kommunkoncernen och är en av våra specialister inom informationssäkerhet. Du arbetar stödjande och bidrar till att kommunens nämnder och bolag kan hantera och använda sin information på ett säkert sätt. Nämnder och bolag har egna informationssäkerhetssamordnare som är länken mot verksamheterna.
Vi söker dig som trivs i en omväxlande roll med mycket kontakter och vill bidra till verksamheternas utveckling och att höja kompetensen hos våra medarbetare. En trygg hantering av information och personuppgifter är grundläggande för att vi ska kunna använda AI, bli datadrivna och för den digitala utvecklingen som helhet.
Du kommer att tillhöra avdelningen administrativ utveckling inom administrativa funktionen på kommunledningskontoret där informationssäkerhet är samordnat med juridik och dataskydd, strategisk informationshantering, förvaltning av ärendehanteringssystem och e-arkiv. Du kommer att jobba i team med informationssäkerhetsansvarig och övriga informationssäkerhetssamordnare samt i nära samverkan med dataskyddsombud, jurister, verksamhetsutvecklare och informationssäkerhetssamordnare ute i verksamheter. Du kommer till en arbetsplats där vi strävar efter att gemensamt lösa frågor på bästa sätt.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som informationssäkerhetssamordnare ingår bland annat att:
Delta i arbetet med att ta fram och implementera styrande dokument och rutiner.
Ge råd och stöd till förvaltningar och bolag.
Genomföra informationssäkerhetsanalyser och klassa information.
Analysera risker och stötta informationsägare med lämpliga åtgärder.
Delta i arbetet med kravställning vid upphandling.
Delta i konsekvensbedömningar utifrån GDPR.
Arbeta med kontinuitetshantering.
Planera och genomföra utbildningar.
Hantera incidenter.
Omvärldsbevaka, samordna och delta i nätverk både internt och externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå inom exempelvis informationssäkerhet, IT/datasvetenskap, systemvetenskap, juridik eller statsvetenskap, eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har goda kunskaper om regelverk inom informationssäkerhet och dataskydd, såsom NIS2-direktivet, GDPR samt offentlighets- och sekretesslagen, liksom om andra för området relevanta lagar och föreskrifter. Du har även kännedom om standarder som ISO/IEC 27001 och 27002.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av informationssäkerhetsarbete i offentlig verksamhet och/eller erfarenhet av arbete med digital utveckling, IT-säkerhet eller dataskydd.
För att lyckas i rollen behöver du vara en lagspelare som trivs med att skapa gemensamma förutsättningar men ändå kan jobba självständigt. Du har förmåga att omsätta krav till praktiskt arbete i organisationen och tar ansvar för ditt uppdrag. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt utifrån ett helhetsperspektiv. Du kan förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt för att skapa förståelse och är bekväm med att dela med dig av din kunskap. Du är självgående, driver arbete framåt och ser till att det avslutas.
Som medarbetare delar du självklart kommunens gemensamma förhållningssätt där vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för utifrån omtanke, engagemang och ansvar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, din motivation och ditt engagemang för tjänsten.
Vi erbjuder
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Hos oss på Kommunledningskontoret får du vara med och forma framtidens Karlstad. Vi arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun - allt för en positiv utveckling för dagens och framtidens Karlstadsbor.
Vi är cirka 300 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar utveckling i kommunkoncernen, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vårt uppdrag omfattar bland annat ekonomi, juridik, inköp, HR, kommunikation och IT. Vi är också en drivande kraft i kommunens arbete med digitalisering och innovation, där vi utvecklar smarta lösningar och nya arbetssätt som stärker både service och effektivitet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
