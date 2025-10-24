Informationssäkerhetssamordnare
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vill du vara med och utveckla kommunens arbete med informationssäkerhet för att skapa ett tryggare samhälle? Hittar du lösningar och vill arbeta med utveckling- och förbättringsarbete? Då kan du förvänta dig ett inspirerande arbete hos oss som informationssäkerhetssamordnare.Dina arbetsuppgifter
I din roll som informationssäkerhetsamordnare kommer du i huvudsak att driva arbetet med hur vi hanterar och skyddar kommunens information. Du ansvarar för att samordna både det strategiska och operativ arbetet inom informationssäkerhet, i enlighet med kommunens styrande dokument. Du kommer att arbeta fram kommunens informationshanteringsplaner och kommunens ledningssystem för informationssäkerhet. Du kommer också att stödja, informera och ge råd till förvaltningarna när det gäller dataskyddsfrågor.
Exempel på arbetsuppgifter
- Utforma processer och arbetssätt utifrån antagna mål
- Utveckla och implementera systematiskt arbetssätt med informationshantering och informationssäkerhet
- Skapa och leda tvärprofessionella arbetsgrupper som arbetar med informationssäkerhetsfrågor
- Informera och driva kunskapshöjande aktiviteter
- Omvärldsbevakning, både internt och externt
- Leda arbetet med att revidera informationshanteringsplaner
- Samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen inom till exempel processledning, projektledning, information/cybersäkerhet, eller annan akademisk examen i kombination med erfarenhet av arbete inom informationshantering eller informationssäkerhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Kunskap och förståelse om offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen (GDPR), lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS/NIS2), lagen om offentlig upphandling (LOU) samt annan relevant lagstiftning och tillhörande föreskrifter.
- Erfarenhet av att arbeta med informationsklassificering, konsekvensbedömningar, risk- och sårbarhetsanalyser, gap-analyser, incidenthantering och kontinuitetsplanering
- Erfarenhet av att leda och samordna informationssäkerhetsarbete
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
- Erfarenhet att arbetat med ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
- Arbetat utifrån ramverk och standarder, såsom ISO/IEC 27000-serien
- Lett och samordnat projekt till exempel upphandling och införandet av nya IT-system
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av utbildat i informationssäkerhet eller andra säkerhetsrelaterade frågor
- Har en förståelse och grundläggande kunskap om IT-säkerhet
Du som är aktuell för tjänsten ska:
Ha förmåga att arbeta kommunövergripande och se helheter och synergieffekter mellan olika projekt och verksamheter. Du driver arbetet självständigt och tar egna initiativ genom att på egen hand arbeta fram idéer på arbetssätt och utformningen av arbetet. Det krävs att du har ett lyhört förhållningssätt och en mycket bra samarbetsförmåga när det gäller att samverka med andra inom och utanför kommunala organisationen.
Vilja arbeta med förbättringsarbete och ha stort intresse av att bygga processer från grunden. Du kan bygga relationer, entusiasmera och samverka med andra i syfte att nå satta mål. Du planerar aktiviteter och projekt i god tid och arbeta systematiskt, organiserat och metodiskt både med strategiska och operativa frågor. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga så att du tar emot och ger information såväl muntligt som skriftligt på ett tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår!
Urvalsarbetet och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kommer att tillsättas snarast efter sista ansökningsdag.
Vissa av kommunens tjänster kan vara placerade i säkerhetsklass enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
