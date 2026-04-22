Informationssäkerhetssamordnare
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vill du vara med och utveckla kommunens arbete med informationssäkerhet för att skapa ett tryggare samhälle? Hittar du lösningar och vill arbeta med utveckling- och förbättringsarbete? Då kan du förvänta dig ett inspirerande arbete hos oss som informationssäkerhetssamordnare.Dina arbetsuppgifter
I din roll som informationssäkerhetsamordnare kommer du i huvudsak att arbeta med att strategiskt samordna kommunens informationssäkerhetsarbete, i enlighet med kommunens styrande dokument. Arbetet är kommunövergripande och du kommer arbeta med att utveckla styrning, arbetssätt och kompetens i organisationen. Du kommer också förvalta kommunens systematiska arbete inom informationssäkerhet och stödjer, informerer och ger råd till förvaltningarna i informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor.
Du håller dig uppdaterad inom området och representerar kommunen i olika externa sammanhang.
Exempel på arbetsuppgifter
Utforma processer och arbetssätt utifrån antagna mål
Leda och stödja informationsklassningar, riskanalyser och konsekvensbedömningar
Skapa och leda tvärprofessionella arbetsgrupper som arbetar med informationssäkerhetsfrågor
Utbilda om regler, metoder och processer till kommunens olika verksamheter gällande informationssäkerhet- och dataskyddsfrågor
Informera och driva kunskapshöjande aktiviteter
Vid behov utforma relevanta styrdokument inom området
Omvärldsbevakning, både internt och externt
Samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom cybersäkerhet, informationssäkerhet, informationshantering, arkiv, statsvetenskap på minst kandidatnivå eller liknande relevant utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har:
Erfarenheter från liknande arbete gärna i offentlig verksamhet
Kunskap och förståelse om offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen (GDPR), Cybersäkerhetslagen, lagen om offentlig upphandling (LOU) samt annan relevant lagstiftning och tillhörande föreskrifter.
Erfarenhet av att leda och samordna informationssäkerhetsarbete
Erfarenhet av att arbeta med informationsklassificering, konsekvensbedömningar, risk- och sårbarhetsanalyser, gap-analyser, incidenthantering och kontinuitetsplanering
Erfarenhet utifrån ramverk och standarder såsom, ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
Pedagogisk förmåga och vana att utbilda eller presentera
Har en förståelse och grundläggande kunskap om IT-säkerhet
God analytisk förmåga och vana att arbeta strukturerat med både strategiska och operativa frågor.
Kunskap och/eller erfarenhet inom; brottsförebyggande arbete, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, civil beredskap
Projektledning
Du som är aktuell för tjänsten ska:
Ha förmåga att arbeta kommunövergripande. Det krävs att du har ett lyhört förhållningssätt och en mycket bra samarbetsförmåga när det gäller att samverka med andra inom och utanför verksamheten.
Du kan bygga relationer, entusiasmera och samverka med andra i syfte att nå satta mål. Du planerar aktiviteter och projekt i god tid och arbeta systematiskt, organiserat och metodiskt. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga så att du tar emot och ger information såväl muntligt som skriftligt på ett tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår!
Urvalsarbetet och intervjuer genomförs löpande
Vissa av kommunens tjänster kan vara placerade i säkerhetsklass enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
332 30 GISLAVED Arbetsplats
Avdelning för verksamhetsstöd, Säkerhet, Kunskap och analysenhet Kontakt
