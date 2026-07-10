Informationssäkerhets- och digitaliseringssamordnare
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2026-07-10
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Vill du vara med och forma framtidens verksamhet?
Nu söker vi en informationssäkerhets- och digitaliseringssamordnare som vill ta en nyckelroll i vårt utvecklingsarbete. Hos oss får du möjlighet att kombinera strategiskt tänkande med praktiskt genomförande. Du kommer att vara en viktig drivkraft i arbetet med att utveckla våra digitala arbetssätt, stärkai nformationssäkerheten samt skapa förutsättningar för en modern och säker organisation. Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet, säkerhet och teknik samt som motiveras av att omsätta idéer, krav och regelverk till konkreta lösningar som gör verklig skillnad.
Digitalisering och informationssäkerhet är avgörande för att skapa effektiva, säkra och hållbara kommunala verksamheter. Som informationssäkerhets- och digitaliseringssamordnare arbetar du med att samordna, utveckla samt följa upp organisationens arbete inom informationssäkerhet och digitalisering. Du bidrar till att säkerställa att information hanteras säkert, att lagkrav efterlevs och att digitalisering används som ett verktyg för verksamhetsutveckling och förbättrad service. Du har en central samordnande funktion och arbetar nära kansli, säkerhetssamordnare, IT-funktion, chefer och verksamheter. Rollen innebär många kontaktytor och ger dig möjlighet att påverka organisationens utveckling på både kort och lång sikt. Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du ha olika funktioner där du både utvecklar och samordnar informationssäkerhetsarbetet, och samtidigt driver den digitala utvecklingen framåt.
Utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet
Driva och utveckla det systematiska informationssäkerhetsarbetet och efterlevnad av cybersäkerhetslagen.
Samordna informationsklassningar, riskanalyser och uppföljningar.
Ansvara för dokumentation inom verksamhetsområdet. Skapa, implementera och följa upp styrande dokument, riktlinjer och rutiner.
Stödja verksamheter och chefer i informationssäkerhetsfrågor.
Planera och genomföra utbildnings- och informationsinsatser.
Driva digital utveckling
I denna roll är du en nyckelperson i verksamhetens digitala utveckling och förändringsresa där du arbetar med att:
Identifiera och initiera möjligheter inom AI och digitalisering som skapar konkret verksamhetsnytta.
Bidra aktivt till det strategiska digitaliseringsarbetet och verksamhetens långsiktiga utveckling.
Samordna och stödja utvecklings- och förändringsinitiativ i nära samarbete med verksamheterna.
Delta i införande, utveckling och förvaltning av digitala tjänster och verksamhetssystem.
Bidra i kravställning, upphandling och implementering av nya digitala lösningar.
Stödja verksamheterna i att utveckla moderna, effektiva och användarvänliga digitala arbetssätt.
Följa upp effekter och nyttor av digitaliseringsinsatser samt driva ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du:
har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
har erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet, digitalisering, verksamhetsutveckling eller närliggande områden.
har god förståelse för digitalisering och hur digitala verktyg används i verksamheten.
har god förståelse för hur verksamhet, processer, information och teknik samverkar.
har erfarenhet av att samordna, driva eller leda utvecklingsarbete.
är van att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
har god analytisk förmåga och arbetar strukturerat.
Det är meriterande om du har kunskap om
Informationssäkerhetsstandarder såsom ISO 27001.
Dataskyddsförordningen (GDPR).
Offentlighets- och sekretesslagstiftning.
Informationsklassning, riskhantering, kontinuitetsplanering och säkerhetsarbete.
Projektledning eller förändringsledning. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som drivs av digital utveckling och har ett stort intresse för informationshantering och informationssäkerhet. Du är initiativrik, ser möjligheter i förändring och har en god förmåga att bygga relationer och skapa samverkan. Genom ett inkluderande arbetssätt bidrar du till att människor arbetar mot gemensamma mål. För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha förmågan att se helheten, skapa förtroende och göra komplexa frågor begripliga och hanterbara i praktiken. Med ditt driv och din nyfikenhet bidrar du aktivt till utveckling och förbättring i verksamheterna.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Som informationssäkerhets- och digitaliseringssamordnare hos oss får du ett utvecklande arbete, med stor möjlighet att påverka kommunens arbete med digitalisering, IT och automation. Vi tillämpar flexarbetstid vilket innebär att du har viss möjlighet att själv styra dina tider utifrån verksamhetens behov.
Möjlighet till friskvård på arbetstid, friskvårdsbidrag, semesterväxling, visst distansarbete och vidareutbildning i tjänsten finns.
Kontaktinformation
Örjan Folkesson, Kommunchef, 0680- 177 22, orjan.folkesson@herjedalen.se
Marie Holm, IT-chef, 0680-161 65, marie.holm@herjedalen.se
André Åkerström, HR-chef, 0680- 163 04, andre.akerstrom@herjedalen.se
Kicki Jonasson, Fackligt ombud Vision, kicki.jonasson@herjedalen.se
Arbetsplats
Ringvägen 2
842 80 Sveg
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5154562744
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510)
Ringvägen 2 (visa karta
)
842 80 SVEG Arbetsplats
Härjedalens kommun Jobbnummer
9999951