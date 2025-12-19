Informationscontroller
Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret / Controllerjobb / Sigtuna
2025-12-19
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
På samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 200 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar nya bostads- och verksamhetsområden. Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning och mycket mer. Vi har hand om myndighetsutövningen och utövar tillsyn och kontroll samt utfärdar tillstånd inom våra områden. Vi satsar på våra medarbetare genom såväl goda resurser för kompetensutveckling som gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som informationscontroller kommer innefatta
* Etablera och förvalta roller och processer inom informationshantering
* Förvalta och säkerställa efterlevnad av styrande dokument inom informationshanteringsområdet
* Övergripande ansvar för kontorets arkiv
* Ansvar för att utveckla digital informationshantering
* Övergripande ansvar för informationssäkerhetsarbetet
* Samverka med kommunarkivarie och trygghetsfunktionen i kommunen
* Visst operativt arbete inom informationshantering och arkivKvalifikationer
Ditt arbetsfält kommer vara avgörande för samhällsbyggnadskontorets fortsatta utveckling - för att utveckla servicen till och rättssäkerheten för invånarna och för att utveckla mer effektiva flöden och arbetssätt internt. Rollen som informationscontroller är ny och du kommer att ha stora möjligheter att vara med och forma arbetet framåt.
För att lyckas i den här rollen är det viktigt att du har förmågan att arbeta på ett strukturerat och målmedvetet sätt. Arbetet kommer kräva ett uthålligt utvecklingsarbete tillsammans med andra, att skapa goda relationer för att finna gemensamma vägar framåt kommer vara centralt.
Vi ser att du har eftergymnasial utbildning inom informationshantering, arkiv eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Vi ser också att du har erfarenhet av informationssäkerhetsarbete och är van att jobba med digital informationshantering.
Det är meriterade om du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, gärna i offentlig verksamhet.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter.
