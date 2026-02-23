Informationsarkitekt
Vi är ca 450 eldsjälar som tillsammans med våra 125 000 kunder skapar smarta tjänster, främjar resurseffektiv energianvändning och bygger framtidens hållbara energisystem. Med ett brett utbud av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och laddningsinfrastruktur och energitjänster lever vi efter vår vision: "Tillsammans skapar vi morgondagens hållbara samhälle, idag!".
Vi har gett oss sjutton på att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners lösa klimatutmaningarna för nordvästra Skåne.
För oss är det lika viktigt att våra kunder får en enkel och behaglig energitillvaro som att våra medarbetare trivs, mår bra och har förutsättningar att göra detta viktiga jobb. Moderna kontorslokaler, möjlighet till hybridarbete, träning på arbetstid, friskvårdsbidrag och 17 timmars volontärsarbete varje år är några av förmånerna. Kom och var med oss! #tillsammansför17.
För oss är mångfald viktigt på riktigt. Det som gör oss olika är också det som utvecklar oss mest. Olika perspektiv, erfarenhet och personligheter är en stor del av vår nyckel till framgång. Var dig själv och bidra på ditt alldeles egna sätt - välkommen till Öresundskraft!
Som anställd kan du komma att bli krigsplacerad på Öresundskraft, utifrån totalförsvarets behov.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet kan kontroller komma att genomföras före anställning.
Vill du vara med och skapa ett insiktsdrivet Öresundskraft?
Är du en informationsarkitekt som vill ta nästa steg och arbeta i skärningspunkten mellan verksamhet och IT med ett fokus på data och information?
Drivs du av att skapa struktur och sammanhang som möjliggör analytics, AI och smartare beslut?
Vill du arbeta för en bättre värld?
Nu finns det möjlighet att bli en del av vårt engagerade och innovativa team inom affärsområde Digitalisering & Affärsutveckling. Ditt bidrag blir viktigt i den intressanta digitaliserings- och transformationsresa som vi befinner oss på. I omställningen inom energibranschen är data och information en nyckeltillgång. För att möta klimat-utmaningen och ett alltmer uppkopplat samhälle driver vi större initiativ med ny teknik, avancerad analys och nya samarbeten. Som informationsarkitekt ansvarar du för att utveckla Öresundskrafts arkitekturförmåga inom informationsstyrning och är med och skapar ett nytt Öresundskraft för framtiden.
Din vardag
Som informationsarkitekt ansvarar du för att strukturera, analysera och beskriva organisationens information och informationsbehov. Rollen ingår i teamet Digitalisering och arkitektur, där du verkar tillsammans med IT-arkitekter, verksamhetsarkitekter och produktansvariga, och leds av Markus Palmgren.
"I mig som ledare får du en engagerad, nyfiken och stöttande chef. Jag är mån om att alla medarbetare, inte bara i vårt team, arbetar tillsammans mot en tydlig riktning"
Du kommer få ett brett kontaktnät och vara i händelsernas centrum på ett energibolag i framkant, samtidigt som din hemmahamn är i vårt lilla engagerade team som både utvecklas och har roligt tillsammans. Då rollen är ny hos oss kommer du att bli delaktig i att forma den. I ditt dagliga arbete ingår det att:
• ta fram och driva den långsiktiga planeringen för hur informationsarkitekturen bör utvecklas på kort, medellång och lång sikt samt kontinuerligt följa upp progressen
• strukturera och beskriva processer och informationsflöden samt skapa översikt och insikt i den information och data som hanteras för att bidra till ökat värde och effektivitet i verksamheten
• stötta kollegor i hur de ska arbeta med information och data samt ha nära samarbete med andra arkitekter, data scientists, data engineers och informationsägare i verksamheten
• arbeta med datastyrning, informationsmodeller, datasäkerhet och andra delar kopplat till informationsarkitektur
• verka för att skapa samverkan och delaktighet i verksamheten och underlätta den strategiska förflyttningen inom informationsstyrning
Vem är du?
Vi uppskattar att du är lyhörd, nytänkande och har ett starkt eget driv. Du har lätt för att skapa struktur, engagemang samt lätt för att anpassa din kommunikation till mottagaren. Du tycker om att jobba tillsammans med kollegor och nära verksamheten och tar stort ansvar för att leverera resultat. Hos oss får du möjlighet att arbeta på en övergripande-, taktisk- och i viss mån operativ nivå så det är viktigt att du trivs med att hålla ihop ett ansvarsområde och att arbeta brett.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har:
• Relevant utbildning inom IT, systemvetenskap, data, information eller motsvarande
• Erfarenhet av informationsarkitektur, informationsmodellering, dataarkitektur eller masterdata
• God förståelse för hur data används inom analytics, BI och beslutsstöd
• Förmåga att koppla verksamhetsbehov till informations- och datamodeller
• Erfarenhet av komplexa IT-landskap med många system och integrationer
• Goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• datastyrning
• att coacha andra arkitekter och informationsägare
• att arbeta med förmågebaserad planering
• att arbeta med förändringsledning
Vi erbjuder
Hos Öresundskraft får du mer än ett jobb - du blir en del av något större. Vi arbetar varje dag för att bidra till ett hållbart samhälle och bekämpa klimatutmaningarna. Dessutom får du möjlighet att vara med och driva utvecklingen i en bransch som står inför spännande förändringar och digital transformation.
Kontakt och ansökan
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Sista ansökningsdag är 260308. Har du frågor kring tjänsten går det bra att maila dem till markus.palmgren@oresundskraft.se
) Ersättning
Enligt avtal.
