Information Security Manager
I en nyinrättad tjänst får du nu möjligheten att leda och vidareutveckla Nammo Sweden's informations- och cybersäkerhetsarbete. Som Information Security Manager får du en nyckelroll i en kraftigt växande verksamhet med korta beslutsvägar där ingen dag är den andra lik. Hos oss får du ett stort ansvar att forma både struktur och din egen vardag. Dina chanser till både professionell och personlig utveckling är stora.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Rollen tillhör IT-avdelningen som är en central funktion inom Nammo Sweden AB och som arbetar brett över samtliga Nammos enheter i Sverige. Den svenska IT-funktionen arbetar i samråd med Nammo Group IT som är placerad vid koncernens huvudkontor i Raufoss, Norge.
För att möjliggöra ökad produktion är fortsatt digitalisering en förutsättning. Det gör att vi nu behöver stärka vår IT-funktion med en Information Security Manager som får ett ansvar för att identifiera, analysera och hantera risker kopplade till vår informations- och cybersäkerhet. Du blir placerad vid någon av våra siter i Karlsborg, Vingåker, Karlskoga eller Lindesberg. Regelbundna resor förekommer mellan orterna samt till huvudkontoret i Norge. Du kommer även att ingå i olika nätverk för informationssäkerhet både nationellt men även europeiskt med träffar någon gång per år.
Som Information Security Manager fungerar du som länken mellan IT och den operativa verksamheten vid våra siter. Du har även ett nära samarbete med vår kontraktsavdelning, HESS-organisation, inköp, exportkontroll och Nammo Group IT.
Till dina uppgifter hör:
Informationssäkerhetsklassificering
Utveckling av säkerhetsstrategier
Säkerställa efterlevnad av lagar, kundkrav, exportkontroll, gruppdirektiv och kravspecifikationer
Vidareutveckling av processer och arbetssätt inom informations- och cybersäkerhet
Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser kopplat till information och system
Vår kandidat
Vi söker dig med en relevant högskoleutbildning inom t ex IT eller juridik och som har några års erfarenhet av informations- och cybersäkerhetsarbete från producerande verksamhet. Har du erfarenhet från säkerhetskänslig verksamhet är det meriterande liksom erfarenhet av projektledning. Du har en övergripande förståelse för IT-infrastruktur samt goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Eftersom rollen har många kontaktytor är det viktigt att du tycker om att samverka med andra och har förmåga att skapa och bibehålla långsiktiga relationer. Genom trygghet och pondus skapar du gehör och förtroende i organisationen. Dessutom är du strukturerad och har en strategisk höjd med fokus på helheten. Du har även förmåga att balansera kraven på säkerhet med verksamhetens bästa.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi samarbetar med Consensus i den här rekryteringen. För mer information är du välkommen att kontakta Nathalie Tyresgård 073-221 98 43 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt via www.consensus.nu
men senast 26 april. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nammo Sweden
