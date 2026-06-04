Information and Security Engineer
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-04
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Uppdragsbeskrivning
Kundens verksamhet växer snabbt och står inför en lång och spännande resa med flera aktuella och samhällsnyttiga projekt. IT spelar en central roll i denna utveckling och kunden behöver nu förstärka teamet som arbetar med utveckling av IT-system. Vi söker därför Information Security Engineers till ett projekt i teknisk framkant.
Teamet arbetar huvudsakligen remote, med viss närvaro på plats vid behov. Virtuella lösningar används för samarbete, interaktion och parprogrammering. Teamdagar on-site genomförs 2–3 dagar i följd per halvår. Det finns även möjlighet att arbeta från närliggande kontor eller hubbar.
Uppdraget är kopplat till ett spännande projekt där ny teknik används för att framtidssäkra verksamheten. Arbetsuppgifterna innefattar nära samarbete med flera team inom olika verksamhetsområden för att säkerställa behovs- och kravuppfyllnad samt hantera tekniska gränssnitt. Teamet utvecklar, testar och driftar kontinuerligt och söker nu flera personer med olika kompetenser för att bygga ett drivet och mångsidigt team.
Den du är idag
Vi söker dig som vill ingå i ett drivande team där du får vara kreativ, tänka nytt och bidra med lösningar. Du trivs med att arbeta nära operativ personal, samtidigt som du har god förståelse för governance, processer och regelverk samt kan förtydliga dessa på ett sakligt och pedagogiskt sätt.
Du har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vidare ser vi gärna att du är en lagspelare som är engagerad i dina arbetsuppgifter och har ambitionen att kontinuerligt utvecklas och lära dig nytt.
Kunden arbetar med att bygga en fungerande complianceorganisation som kan genomföra säkerhetsanalyser samt följa upp interna auditprocesser inom krävande regulatorisk efterlevnad. Arbetet omfattar flera globala compliance-regelverk, såsom NIST 800-171 Rev. 2, KSF 3.1, NIS2, Cyber Essentials, DSV och DR.
För att trivas i rollen tror vi att du har kunskap inom ett eller flera av följande områden:
Säkerhetspraxis, exempelvis OWASP
ISO 27000-serien, GDPR, SOC 2 och DORA
Kravställning, både att formulera och analysera krav
IAM, inklusive roll- och policybaserade rättighetssystem
Praktisk erfarenhet av säkerhetstestning, exempelvis MITM-testning
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Din roll i teamet
Du kommer att arbeta som kravställare och analytiker i ett mindre tvärfunktionellt team och rapportera inom en agil struktur. Rollen innebär att bidra med kompetens inom både regeltolkning och kunskapsöverföring inom teamet.
Eftersom teamet är litet är det en fördel om du har en bred teknisk bakgrund som även omfattar systemutveckling och driftmiljöer.
Kunden befinner sig i en projektfas där arbetet bedrivs i sprintar och där värde levereras till verksamheten inkrementellt.
Vad du blir en del av
Du blir en del av en organisation med globalt ansvar för utveckling, drift och förvaltning av gemensamma IT-miljöer. Inom området Business Applications arbetar man med styrning, affärsutveckling och förvaltning inom IS/IT och har ofta ett primärt IT-gränssnitt mot större utvecklingsprojekt.
Software Applications ansvarar för och vidareutvecklar IT-system som stödjer team inom mjukvaruutveckling. Sektionen består idag av cirka 20 personer fördelade på flera team. Här finns en prestigelös kultur där professionalism, engagemang och samarbete står i fokus. Teamen stöttar och lär av varandra och når resultat tillsammans.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
171 54 SOLNA Kontakt
Gig Manager - Recruiter - Partner
Agne Ottosson agne.ottosson@nxtinterim.se +46709519250 Jobbnummer
9947168