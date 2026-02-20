Industrimekaniker
2026-02-20
Vi söker nu en industrimekaniker till vår kund, i rollen får du arbeta med:
• Installation av maskiner och utrustning
• Underhåll, service och reparationsarbete - Regelbundet underhåll av äldre och modernare maskiner och utrustning är en del av arbetet. Det kan innebära smörjning, byte av slitagedelar som kugghjul, lager och tätningar samt att kalibrera och justera maskinerna för att säkerställa att de fungerar korrekt.
• Felsökning och reparation - När maskiner går sönder eller inte fungerar som de ska, är det industrimekanikerns uppgift att felsöka och åtgärda problemet. Detta kan inkludera att reparera trasiga delar eller byta ut komponenter.
• Genomföra säkerhetskontroller -Det handlar om att se till att alla maskiner och säkerhetsutrustning fungerar som de ska för att förhindra olyckor.
• Optimera produktionsflöden - I vissa fall med att optimera produktionseffektiviteten genom att justera eller förbättra maskinernas prestanda.
• Industrirörläggning och processrördragning - montering av pumpar, Installation av ventiler, backventiler, flödesmätare. Men även svetsarbeten.
Du kommer att vara placerad vid kundens anläggning i Landskrona och rapportera till Underhållschef.Profil
Utbildning inom mekanik, teknik och underhåll. Erfarenhet som underhållsmekaniker i tung processindustri eller likvärdigt. Du behöver ha grundläggande kunskaper inom svets, pneumatik, samt styr och reglerteknik. Kunskaper inom maskinritningar är ett krav.
För arbetet krävs svenska i tal och skrift, fördel om du även kan engelska.
Önskemål: Certifieringar och Svetslicenser samt rördragningserfarenhet i industrimiljö.
Du ska gilla utmaningar, problem är till för att lösas. Jobbet kräver eget driv, engagemang och en vilja att ta sig an intressanta tekniska problem mot en lösning. Arbetet ställer krav på mångkunnighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du är ansvarstagande, noggrann, strukturerad, nyfiken, proaktiv och målorienterad. Samtidigt ser du ett värde i att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Hos kunden är säkerhet väldigt viktigt. Där är nolltolerans mot alkohol och droger. Innan anställning erbjuds måste slutkandidaten genomgå en obligatorisk hälsoundersökning där alkohol och drogtest ingår.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
