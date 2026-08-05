Industrimedarbetare Ätran
Pauder & People Bemanning AB / Fordonsmontörsjobb / Falkenberg Visa alla fordonsmontörsjobb i Falkenberg
2026-08-05
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Pauder & People är din lokala partner för bemanning och rekrytering i Halland. Med lång erfarenhet och ett genuint engagemang för det halländska näringslivet, hjälper vi företag att växa genom att förena rätt kompetens med rätt kultur. För oss är valet enkelt: vi väljer att gå på djupet i vår region och bransch framför geografisk expansion. Det gör oss till en snabb, kostnadseffektiv och trygg expert på hemmaplan.
Industriarbetare till trevlig företag i Ätran – Är du en teknisk lagspelare som gillar att jobba?
Vill du arbeta i en modern industrimiljö där teknik, kvalitet och teamwork står i fokus? Vi söker nu en engagerad industriarbetare till vår kund i Ätran – en person som trivs i ett högt tempo och som gillar att arbeta praktiskt.
Här blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där vi tillsammans ser till att alltid leverera på topp!
Om rollen
I rollen som industriarbetare arbetar du med tillverkning av vägg, tak och golv-element. Du hanterar olika typer av verktyg, följer tekniska ritningar och säkerställer att arbetet håller hög kvalitet. Du arbetar nära dina kollegor i ett ofta högt tempo. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Vi söker dig som:
Är tekniskt kunnig och har ett stort intresse för industriellt arbete
Är arbetsam, noggrann och ansvarstagande
Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Har vana av verktyg och ritningsläsning
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Framför allt: gillar att jobba och ta i när det behövs
Vi erbjuder
En arbetsplats i en spännande bransch inom fordonsindustrin
Trevliga kollegor och stark laganda
Möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper och utvecklas inom nya områden.
En arbetsmiljö där engagemang och initiativ uppskattas
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798)
311 51 ÄTRAN Kontakt
Konsultchef / Rekryterare
Nina Kapsimalis nina.kapsimalis@pauderpeople.se Jobbnummer
10022425