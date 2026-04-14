Industrielektriker / Servicetekniker
Vi söker nu en självgående och driven elinstallatör med bred kompetens till vårt team. Hos oss får du arbeta varierat med uppdrag inom både industri, företag och privatpersoner - ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
• Elinstallationer inom industri och fastigheter
• Serviceuppdrag hos industrier och privatkunder
• Reparation av vitvaror
• Installation och felsökning av TV- och hemelektronik
• Installation och service av trädgårdsprodukter, t.ex. robotgräsklippare
• Felsökning och problemlösning inom el och teknik
Vi söker dig som
• Är utbildad industrielektriker/elinstallatör
• Minst 2års erfarenhet inom yrket
• Har bred praktisk erfarenhet inom el och teknik
• Är självgående, lösningsorienterad och serviceinriktad
• Trivs med kundkontakt och varierande arbetsuppgifter
• Har B-körkort manuell
Meriterande
• Kunskap inom flera teknikområden så som värmepumpar etc
Vi erbjuder
• Ett varierande och utvecklande arbete
• Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
• Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
• Påverka och var med och styr ditt eget arbeteSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:bjorbo.jonas@elon.se
Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.
Bakgrund
Dala El & Trädgård AB är ett nystartat företag som tagit över befintlig verksamhet från annan aktör i Björbo. Idag arbetar vi med service och installation av små och stora anläggningar samt butiksförsäljning av vitvaror, hemelektronik och skog/trädgårdsprodukter. Vi har ett flertal elinstallatörer, butiksbiträden samt servicetekniker på bensin och batteriprodukter men där vi försöker utveckla en bred kompetens där kunskap och arbetsuppgifter inte är låsta till en person utan vi alla hjälps åt på flera områden.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Det går också att lämna in CV och personligt brev direkt i butiken
E-post: bjorbo.jonas@elon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala El & Trädgård AB
(org.nr 559576-1775)
Stationsvägen 1 (visa karta
)
786 97 BJÖRBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonas Andersson Bjorbo.jonas@elon.se 0241-793271 Jobbnummer
9854817