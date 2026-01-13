Industrielektriker
Skara Frys AB / Elektrikerjobb / Skara
2026-01-13
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara Frys AB i Skara
Skara Frys är ett familjeföretag med 50 år i branschen. Med 67 000 frysta och 6000 kylda pallplatser, sex stora infrysningstunnlar samt upptining, är Skara Frys ett av de större familjeägda fryshusen i Sverige. Skara Frys är ett fullserviceföretag som använder sig av en modern orderplockning som ger våra kunder en komplett helhetslösning gällande kyl- och fryslagring.
Skara Frys behöver förstärka vår underhållsavdelning med en industrielektriker.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är
Utföra förebyggande och avhjälpande elunderhåll på företagets maskiner och fastigheter.
Nyinstallationer
PLC/styrsystem och programmering
Delaktighet i förbättrings- och utvecklingsarbete
Beredskap ingår i tjänsten
Vi söker dig som är
Utbildad elektriker gärna med inriktning mot industri
Erfarenhet av industri/underhåll är meriterande
Teknisk förståelse och god problemlösningsförmåga
Trivs med ansvar för sina egna arbetsuppgifter
God samarbetsförmåga i ett mindre team.
Vi erbjuder dig en varierad och problemlösande vardag med korta beslutsvägar i ett mindre team.
Tjänsten är heltid och tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: johan@skarafrys.se
VD
Johan Carlsson johan@skarafrys.se 0511-240 34
