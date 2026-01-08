Industrielektriker
KB Components är ett globalt växande företag, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, med en årlig omsättning på cirka 3 000 MSEK och cirka 2 300 anställda. Med en tydlig vision om att bli världsledande inom tekniskt avancerade polymera produkter arbetar vi målmedvetet utifrån våra tre övergripande målsättningar: tillväxt, lönsamhet och trivsel. Vår ambition är att vara ett av världens bästa plastföretag! Våra huvudsakliga kundsegment finns inom fordonsindustrin, möbelindustrin och belysningsteknik. Utveckling, produktion och försäljning sker i någon av våra anläggningar i Örkelljunga och Gislaved i Sverige, Kaunas i Litauen, Zilina i Slovakien, Puebla och Irapuato i Mexiko, Dallas i USA, Windsor i Kanada, Wuxi i Kina, Nurmijärvi i Finland, Tallinn i Estland och New Dehli i Indien.
Elektriker till underhållsavdelningen på KB Components i Örkelljunga
För att utvecklas och trivas hos oss är du en person med stor egen drivkraft och en förmåga att göra det där lilla extra. Du gillar att lösa problem och själv finna möjligheter i frågeställningar.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer främst bestå av felsökningar, reparationer och service på formsprutor och dess kringutrustning. Vidare arbetar du även med förebyggande arbete, förbättringsåtgärder samt installationer av nya maskiner. Profil
Vi söker dig som är utbildad industrielektriker och har erfarenhet av att arbeta med automation och PLC-styrda maskiner. Det är till din fördel om du har erfarenhet av att arbeta med underhållssystem och har ett utpräglat förebyggande tänk. För att klara jobbet på ett bra sätt krävs det att du kan ta initiativ och har god samarbetsförmåga. Som person måste du kunna arbeta självständigt och ha en förmåga att strukturera ditt arbete.
Arbetet är förlagt till dagtid men där du vart 6:e vecka arbetar kvällstid.
Frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen ställer du till Danny Rosén Nilsson, verkstadschef danny.nilsson@kbcomponents.com
eller Charlotte Olsson, HR Generalist charlotte.olsson@kbcomponents.com
Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan redan idag!
