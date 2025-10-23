Industrielektriker
2025-10-23
Vill du vara en del av ett engagerat team som arbetar med avancerad teknik och bidrar till att hålla en av Sveriges största livsmedelsindustrier i drift? Nu söker vi en industrielektriker till vår El-avdelning på Nordic Sugar i Örtofta - en roll med stor variation, tekniska utmaningar och möjlighet till utveckling.
Nu söker vi en elektriker till avdelning El hos Nordic Sugar. Som industrielektriker hos oss får du en vardag fylld av varierande arbetsuppgifter. Du arbetar både självständigt och i team med underhåll, felsökning och reparationer av process- och elutrustning inom hela anläggningen. Arbetet omfattar både låg- och högspänning, och du kommer att arbeta med system från bland annat ABB. Vår El-avdelning består av nio elektriker och en elkonstruktör. Tillsammans ansvarar vi för att säkerställa hög driftsäkerhet i produktionen av socker- och foderprodukter. Arbetsmiljön är tekniskt spännande och ibland utmanande - arbete på hög höjd och i smutsiga miljöer kan förekomma. Genomgående arbetar du ofta självständigt och har stor frihet att planera din dag utifrån verksamhetens behov. Beredskapstjänstgöring ingår. Tjänsten är en tillsvidareanställning och rapporterar till chefen för el-avdelningen.
Verksamheten hos oss är uppdelad i två huvudperioder, betkampanjen(september-januari) och underhållsperioden (februari-augusti). Betkampanjen är vår mest intensiva produktionsperiod, där du arbetar enligt 4-skiftsschema. Här är arbetet mer reaktivt - du hanterar inkommande ärenden, felsöker och åtgärdar problem. Under underhållsperioden arbetar du dagtid med flexibla arbetstider och ansvarar för ett specifikt område inom anläggningen. Här ingår planerat underhåll, uppföljning i underhållssystemet och inspektioner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installerar, provar och driftsätter elektriska anläggningar och automatikutrustningar.
Programmerar och driftsätter styrsystem och frekvensomriktare, främst inom ABB-system.
Felsöker och åtgärdar driftstörningar, samt arbetar förebyggande för att minimera haverier.
Planerar och utför underhållsarbete inom ditt tilldelade ansvarsområde.
Dokumenterar och märker utrustning enligt gällande rutiner och säkerhetskrav.
Bidrar aktivt i investeringsprojekt och tekniska förändringar inom verksamheten. Publiceringsdatum2025-10-23Bakgrund
Elteknisk grundutbildning på gymnasienivå eller motsvarande
Vi ser gärna att du har 5-10 års erfarenhet som elektriker, gärna med bakgrund inom industrin eller kraftvärmeproduktion.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Meriterande om du har erfarenhet av SAP och tidigare arbetat med installationer inom el och automation.
Du behärskar svenska i tal och skrift, och har goda kunskaper i engelska.
Vem är du
Vi söker dig som är en lösningsorienterad person med förmåga att ta dig an tekniska utmaningar från början till slut. Du arbetar självständigt och strukturerat, och har lätt för att ta egna initiativ. Du är ansvarstagande och engagerad - både i ditt eget arbete och i teamets gemensamma mål. Du har en god förmåga att hantera stressade situationer, gör egna riskbedömningar och arbetar systematiskt även när tempot är högt. Dessutom har du en personlig mognad som gör att du samarbetar väl med andra, bidrar till ett positivt arbetsklimat och fokuserar på det som är viktigt för verksamheten.
Vad erbjuder vi?
Nordic Sugar är inte bara ett vanligt företag - det är en plats där vi tillsammans strävar efter att forma en smakfull framtid. Vi vill erbjuda dig chansen att få en meningsfull och givande erfarenhet, vara en del av vår gemenskap och göra skillnad.
Genom vårt kollektivavtal har du omfattande skydd både vid sjukdom och för din pension. Hos oss får du den unika möjligheten att kunna ta ut din semester per timme, och vi har även arbetstidsförkortning på upp till 54 timmar. Vi har goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som gym och massage på jobbet, friskvårdsbidrag, föräldraledighetstillägg och vällagad lunch till förmånligt pris.
Ansökan och information:
För ytterligare upplysningar om befattningen kontaktar du avdelningschef Jonas Lassen, tfn: 0709539733 eller rekryterare Caroline Teinvall, tfn: 0709-537597. Frågor av facklig karaktär besvaras av Tobias Fäldt IF Metall, tfn: 0709-539675. Din ansökan till tjänsten som "Elektriker" sänder du till oss via ansökningsknappen senast 2025-11-13. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi avböjer vänligen alla kontakter angående ytterligare kanaler, kampanjer eller rekryteringsstöd.
Mer om oss - var med och utveckla framtidens livsmedelsindustri
På Nordic Sugar Sverige arbetar vi med den hållbara livsmedelskedjan i fokus och med stora investeringar satsar vi mot att bli en av de modernaste och mest konkurrenskraftiga sockerindustrierna i Europa. Vår "Go Green"-satsning innebär att vi ständigt utvecklar nya, resurssmarta, hållbara energilösningar - något som förra året gjorde att vi tilldelades Eslövs kommuns miljöpris. Våra sockerbetor kommer från ca 1 000 odlare i södra Sverige och våra produkter säljs under varumärkena Nordic Sugar för industrin och Dansukker för konsumenter. Av resterna från sockertillverkningen gör vi högkvalitativt foder.
Redo att ta steget och vara en del av Nordic Sugar? Skicka in din ansökan idag, gör skillnad och känn stoltheten över att bidra till hela Sveriges sockerproduktion.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Sugar AB
(org.nr 556456-1602)
Örtofta Sockerbruk
241 93 SOCKERBRUKSVÄGEN 1 Arbetsplats
Nordic Sugar Örtofta Jobbnummer
9570867