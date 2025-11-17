Industricoach / Projektledare
2025-11-17
Techtank söker nu en industricoach/projektledare som vill bidra till industrins utveckling och konkurrenskraft.
Om Techtank
Techtank är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge med uppdrag att stärka industrins tillväxt och konkurrenskraft. Vår verksamhet riktar sig till industri- och teknikföretag samt industrinära tjänsteföretag, såväl små och medelstora som stora företag. Vi arbetar aktivt och företagsnära med att identifiera företagens behov och samordna insatser för att möta utmaningarna - i nutid och framtid. Vi arbetar med insatser inom områdena Kompetensutveckling & -försörjning, Teknikutveckling & Innovation samt Affärsutveckling & Tillväxt.
Techtank ingår i det nationella nätverket IUC Sverige, vars mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen. Läs mer på www.techtank.se.
Om rollen
I rollen som industricoach/projektledare kommer du bland annat att:
Arbeta uppsökande och tillsammans med företagen analysera behov och identifiera utvecklingsmöjligheter för att främja tillväxt och innovation.
Driva och leda projekt från start till mål - inklusive planering, budgethantering, administration och uppföljning.
Coacha och utbilda företag i förändringsarbete, exempelvis inom automation, digitalisering och hållbara affärsmodeller.
Bygga och utveckla relationer med företag, akademi och andra aktörer inom det företagsfrämjande systemet för att skapa synergier och samarbetsmöjligheter.
Facilitera nätverk för medlemsföretagen inom områden som är relevanta för industrin.
Bidra till kompetensförsörjningen inom industrin genom samverkan med olika utbildningsinitiativ.
Kvalifikationer
Utbildning
Du har högskoleutbildning inom för rollen relevant område, t ex industriell utveckling, hållbarhet, cirkulär ekonomi, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.Erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet från industriell produktion, gärna med extra kunskap inom områden såsom produktionsteknik, automation, digitalisering, affärssystem och processkartläggning. Du har erfarenhet av projektledning och coachning, samt är van att samarbeta i projektteam. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har stort intresse och förståelse för industrins utmaningar och möjligheter.
Har god kommunikativ förmåga - du uttrycker dig väl, är inlyssnande och skapar förtroende i dialog med andra.
Trivs med att bygga relationer, är lyhörd, har god samarbetsförmåga och ser dig som en lagspelare.
Är självgående, strukturerad och analytisk, med förmåga att driva processer framåt på ett målinriktat sätt.
Övrig information
Du har god förmåga att kommunicera både i tal och skrift på svenska såväl som på engelska. Du är van vid att skriva och bearbeta olika typer av dokument, såsom rapporter och redovisningar, och är bekväm med att hålla föredrag och presentationer.
Du har goda kunskaper i Office-paketet.
Körkort och tillgång till egen bil krävs eftersom resor förekommer i tjänsten.
Tjänsten utgår från Techtanks kontor i Olofström. Utöver det förläggs arbetet i Blekinge, där mest nytta för verksamheten görs.
Techtank AB.
Yrkesroll
Industricoach/projektledare.
Anställningsform/Varaktighet
Tillsvidare 50%.
Tillträde snarast, enligt överenskommelse.Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning, enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2025-12-22.
Ansökan i form av personligt brev och CV skickas per e-post till: rekrytering@techtank.se
Ange referens Industricoach/projektledare i din ansökan.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy som finns på www.techtank.se/integritetspolicy
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Vid frågor om tjänsten:
Vid frågor om tjänsten:
Ingela Håkansson, VD & Klusterledare, Techtank, telefon 0454-57 27 43, e-post: ingela.hakansson@techtank.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
