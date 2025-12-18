Industriarbetare | Vara | Heltid
Manpower AB / Montörsjobb / Vara
2025-12-18
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Vara
Söker du ett spännande heltidsjobb inom industrin med stora möjligheter till utveckling? Då har vi jobbet för dig! Manpower söker nu engagerade industriarbetare till vår kund i Vara - med roller som montör, truckförare och NC-operatör. Här får du chansen att växa i en framtidsbransch där praktiskt arbete, noggrannhet och viljan att lära är lika viktigt som erfarenhet. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Vara
Start: Januari
Uppdragslängd: 6 månader med möjlighet till förlängning
Arbetstider: Dagtid
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du blir anställd av Manpower men arbetar på plats hos vår kund i Vara.
Om jobbet
Som industriarbetare kan du arbeta med montering, truckkörning, lagerarbete eller maskinhantering (NC-styrda maskiner). Arbetet sker både vid fasta stationer och i produktionsflödet, vilket kräver noggrannhet, säkerhetstänk och god fysik. Du blir en viktig del av ett team där samarbete och kvalitet står i fokus.
Vi matchar dig mot rätt uppdrag utifrån din kompetens och tidigare erfarenhet.
Beroende på vilket uppdrag du matchas mot kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara:
* Montering av komponenter och motorer enligt instruktioner
* Truckkörning och hantering av gods och material
* Arbete vid NC-maskiner och maskinövervakning
* Lastning och lossning av material
* Bidra till ett effektivt produktionsflöde tillsammans med ditt team
* Säkerställa hög kvalitet och ordning i lager och produktionsmiljö
Vem söker vi?
Vi söker dig som är driven, social och pålitlig med en stark vilja att utvecklas långsiktigt inom industrin. Du har tidigare erfarenhet av montering, lagerarbete eller maskinhantering och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Din förmåga att arbeta strukturerat och noggrant bidrar till att leverera högkvalitativt arbete.
Krav för tjänsten
* För truckförare: Truckkort A1-4, B1-4
* Utbildning i säkra lyft
* Fullständig gymnasieexamen
* Körkort och tillgång till bil
* Flytande svenska i tal och skrift
* Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande
* Erfarenhet av truckkörning
* Traverskort
* Erfarenhet av arbete med NC- eller CNC-maskiner
* Erfarenhet av arbete som montör
I enlighet med vår kunds krav kommer vi i denna rekryteringsprocess att genomföra en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "d68d9502-2fa6-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9653036