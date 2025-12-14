Industriarbetare, se hit!
Till våra kundföretag som är verksamma inom metall-, plast och trä- och livsmedelsindustrin söker vi nu fler Industrimedarbetare för kommande behov! Våra kundföretag är belägna i Skaraborg och arbetstiden är normalt förlagd till två-skift och natt. Men dag förekommer med.
Vi söker just nu bland annat:
• Montörer
• Maskinoperatörer
• Truckförare
• CNC-operatörer
• Manuellsvetsare
• Snickare
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har någon form av industribakgrund sedan tidigare. Exempelvis har du arbetat med tekniska arbeten sedan innan, alternativt gått en teknisk utbildning. Du har med fördel grundkunskaper inom ritningsläsning och har inget emot att arbeta fysiskt med kroppen. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav. En merit är om du har truckkort eller annat arbetskort såsom travers eller heta arbeten.
Du som person är självgående och tycker om att lämna ifrån dig ett gott utfört arbete. Du förstår att en hög kvalitetsnivå på de produkterna du monterar/svetsar ska vidare till kund vilket medför att du är noggrann i ditt sätt att arbeta.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Johan Linder via mail, Johan@firstpersonal.se
eller Lisa via Lisa@firstpersonal.se
