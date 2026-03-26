Industriarbetare | Heltid | Malmö
Manpower AB / Betongarbetarjobb / Svedala Visa alla betongarbetarjobb i Svedala
2026-03-26
Är du en praktiskt lagd och hårt arbetande industriarbetare som trivs med fysiskt arbete och lagarbete? Vi på Manpower söker nu industriarbetare till kommande uppdrag hos en av våra industrikunder i Malmö med omnejd. Uppdragen passar dig som inte är rädd för att ta i, som trivs i varm industrimiljö och som vill arbeta skift. Välkommen med din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos kunden i Malmö med omnejd.
Ort: Malmö med omnejd
Arbetstider: 4-skift och 2-skift med helg
Uppdragslängd: Visstid 6 månader, med goda chanser till förlängning
Omfattning: Heltid
Om jobbet som industriarbetare
Som industriarbetare hos Manpower kommer du att arbeta ute hos vår kund inom tillverkningsindustrin. Arbetet är varierande och fysiskt krävande och sker i team tillsammans med andra kollegor. Du kommer att jobba med flera moment som är vanligt förekommande inom industriproduktion, bland annat formning och avgjutning.
Arbetsmiljön kan vara varm och stundtals smutsig, vilket kräver att du har rätt inställning och trivs med praktiskt grovarbete. Säkerhet, samarbete och kvalitet är centrala delar i det dagliga arbetet.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Arbete inom industriell produktion
Formning och avgjutning
Hantering av material och detaljer
Arbete med travers (upp till 32 ton)
Samarbete i arbetslag enligt givna instruktioner
Följa säkerhetsrutiner och arbetsinstruktioner
Vem söker vi?
Vi söker dig som är van vid fysiskt arbete och som gärna har bakgrund som snickare, betongarbetare eller annan typ av grovarbetare. Du är arbetsvillig, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga, då arbetet sker i grupp. För att lyckas i rollen behöver du ha god fysik och trivas med att arbeta i en krävande industrimiljö.
Krav för tjänsten
Erfarenhet som snickare, betongarbetare eller annan form av grovarbete
God fysisk förmåga
Traverskort
Traversvana (hantering av upp till 32 ton)
God teknisk förståelse
Flytande svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta i team och god social kompetens
Meriterande
Truckkort (A - ledstaplare/"anka" och B - motviktstruck)
Teknisk förståelse kopplat till formningsarbete
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Toft via e-post: anna.toft@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Södergatan 24 (visa karta
)
211 34 SVEDALA Arbetsplats
Manpower Kontakt
Anna Toft Anna.Toft@manpower.se
9822052