Industriarbetare för kommande uppdrag i Söderfors!
2026-02-27
Om kundföretaget
Vi söker industriarbetare till Söderfors!
Är du en metodisk, självgående och mångsidig person som drivs av att vara en viktig kugge i ett stort maskineri och att arbeta mot mål? Vill du vara med och bidra till vår kunds framgångar samtidigt som du har roligt på jobbet?
Då kan det här uppdraget vara helt rätt för dig.
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkningsindustrin samt besitter travers och truckkort.
Sök tjänsten snarast då urval sker löpnade!
Här får du chansen att söka flera intressanta och utvecklande jobb samtidigt då vår kunder bearbetar råmaterial hela vägen fram till färdig produkt! Vi kan komma att tillsätta ett flertal olika typer av roller som finns inom tillverkningsindustrin.Profil
När vi anställer kommer din personlighet och inställning vara en stor del av det vi tar hänsyn till i rekryteringsprocessen. Vi ser gärna att du som person är driven, ansvarsfull och nyfiken och har ett stort säkerhetstänk. Vidare ser vi att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
Övrig information
B-körkort och tillgång till bil är ett krav då skiftarbete kan förekomma. Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Konsultia men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos någon av våra kunder.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen.
Vi vill även understryka att detta är en annons för kommande uppdrag. Det kan innebära en något längre rekryteringprocess vilket resulterar i att återkoppling kan dröja. Vi tackar för tålamodet och hör av oss så fort vi kan gällande din ansökan.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
