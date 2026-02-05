Indisk kock
T.E.R.A Indisk Restaurang AB / Kockjobb / Täby Visa alla kockjobb i Täby
2026-02-05
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos T.E.R.A Indisk Restaurang AB i Täby
Vi söker en erfaren indisk kock till vår Tera Indisk Restaurang. Arbetsuppgifterna består av att laga traditionell indisk mat, förbereda råvaror, planera rätter samt säkerställa hög kvalitet och god hygien i köket.
Kocken ska kunna arbeta självständigt samt samarbeta med övrig personal i köket.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Observera: Matlagningsprov är ett krav innan anställning.
• Minst 3-4 års dokumenterad erfarenhet som indisk kock
* Mycket goda kunskaper i indisk matlagning
* Erfarenhet av arbete i restaurangkök
* God förståelse för hygien och livsmedelssäkerhet
* Självständig, stresstålig och noggrann
Krav: 3-4 års erfarenhet
Praktiskt matlagningsprov på plats som del av intervjun (obligatoriskt)
Anställningsform:
Heltid / Deltid (enligt överenskommelse)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal eller överenskommelse
Ansökan sker via Arbetsförmedlingen.
Endast sökande som uppfyller kraven kommer att kontaktas.
We are looking for an experienced Indian chef to join our Tera Indisk restaurant. The work includes preparing traditional Indian dishes, food preparation, menu planning, and maintaining high standards of hygiene and quality.
The candidate must be able to work independently as well as in a team.
Requirements:
* Minimum 3-4 years of experience as an Indian chef
* Strong knowledge of Indian cuisine
* Experience working in a professional kitchen
* Good understanding of food safety and hygiene
* Responsible, efficient, and hardworking
Mandatory Requirement:
The candidate must demonstrate cooking skills on-site as part of the interview process.
Employment Type:
Full-time / Part-time (as agreed)
Start Date: As agreed
Salary: According to agreement or collective agreement
Application: Apply via the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen).
Only qualified candidates will be contacted. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: sab1313g@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T.E.R.A Indisk Restaurang AB
(org.nr 559490-7791)
Sadelgatan- 4 (visa karta
)
183 76 TÄBY Arbetsplats
T E R A Indisk Restaurang AB Jobbnummer
9724174