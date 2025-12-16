IMA avdelningschef
Region Uppsala / Sjukvårdschefsjobb / Enköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Enköping
2025-12-16
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Intermediärvårdsavdelningen, (IMA) är en akutavdelning med heldygnsvård som ingår i verksamhetsområde medicin. IMA har ca 30 medarbetare och är lasarettets högsta vårdnivå med 5 vårdplatser, inriktad mot medicinsk intermediärvård och vårdar framför allt patienter med svikt i vitala funktioner. Viss elektiv verksamhet såsom elkonverteringar bedrivs på vardagar.
Vi söker dig som med engagemang och drivkraft vill vara med och leda och utveckla vår intermediärvårdsavdelning.
Ditt uppdrag
Som avdelningschef på intermediärvårdsavdelningen är du ytterst ansvarig för verksamhet, personal och ekonomi. Du kommer att arbeta tillsamman med ett professionellt team av trygga, kompetenta medarbetare, flertalet med specialistutbildning inom intensivvård. Du kommer att leda vår fortsatta utveckling mot en intermediärvård i framkant. Fokus i uppdraget ligger på en god och säker vård med hög kvalitet för våra patienter. Du bidrar till en god arbetsmiljö och ett arbetsklimat som ger förutsättningar för medarbetares delaktighet och ansvarstagande. Konstruktivt samarbete med övriga enheter inom verksamhetsområdet och andra kontaktytor är av stor vikt för uppdraget. Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschef. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och har ett nära samarbete med övriga chefer. Till din hjälp har du biträdande avdelningschef samt egen bemanningsassistent.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvård. Specialistutbildning inom intensivvård, anestesi och tidigare chefserfarenhet inom vårdverksamhet är meriterande.
Din kompetens
Du besitter ett naturligt ledarskap med förmåga att bibehålla lugn och stabilitet oavsett situation. Du har mod att fatta beslut med förmåga att tänka i nya banor. Du är drivande, tar vara på dina medarbetares idéer och kan motivera andra att utvecklas, växa och ta ansvar. Du är medveten om hur fokus på kvalitet bidrar till verksamheten och har god förmåga att strukturera och organisera. Du förstår vikten av god kommunikation och god samarbetsförmåga samt har förmåga att leda mot verksamhetens uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda en tillsvidareanställning som avdelningschef alternativt inom din profession kombinerat med tidsbegränsat chefsförordnande. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om sex månader kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf verksamhetschef Aligül Kirik, 018-611 03 76
Bitr. verksamhetschef Liz Gref, 0171-418 037
Företrädare för vårdförbundet Kristina Leppämäki, 0171-418506
Vill du jobba med oss?
Låter detta intressant är du varmt välkommen att söka tjänsten som avdelningschef hos oss. Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LE117/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9647660