ILS-ingenjör till avancerad teknikutveckling
Framtiden i Sverige AB / Teknikjobb / Linköping Visa alla teknikjobb i Linköping
2026-06-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med högteknologiska system och bidra till utvecklingen av framtidens pilotutrustning? Vi söker nu en ILS‐ingenjör.
Om rollen
Som ILS‐ingenjör kommer du att arbeta med utveckling och anpassning av underhållslösningar för pilotutrustning, såsom hjälmsystem, dräktsystem och överlevnadssystem. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, ingenjörer och leverantörer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Kravarbete kopplat till underhållssystem
Framtagning av tekniska specifikationer
Granskning av leverantörers leveranser
Genomförande av underhållsanalyser
Framtagning av underhållsdokumentation
Samverkan i projektteam
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i ett kompetent team där kunskapsdelning och teknisk nyfikenhet är centralt.
Om vår kundVår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Vi söker dig med
Civil-, högskole- eller YH-utbildning inom underhåll samt minst 1 års arbetslivserfarenhet inom relevant område efter fullföljda studier
Meriterande:
Utbildning inom maskinteknik, design och produktutveckling eller textil
Erfarenhet av ILS eller andra underhållskoncept
Erfarenhet av system- eller apparatutveckling
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Wennerholm via e-post: julia.wennerholm@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
VillkorStartdatum: Enligt överenskommelse, som tidigast september 2026
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning
Arbetsvillkor: Arbete på plats hos vår kund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52748_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Julia Wennerholm julia.wennerholm@framtiden.com Jobbnummer
9963297