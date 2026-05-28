ILS Manager
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Maskiningenjörsjobb / Kramfors Visa alla maskiningenjörsjobb i Kramfors
2026-05-28
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB i Kramfors
, Härnösand
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar teknik, ledarskap och långsiktig drift av avancerade marina system? Nu söker vi för Saabs-Dockstavarvets räkning en ILS Manager.
Om rollen
Som ILS Manager arbetar du som delprojektledare inom Integrated Logistic Support (ILS) för marina system. ILS handlar om att säkerställa att fartyg, båtar och marina system kan drivas, underhållas och fungera över tid. Det innebär bland annat att ta fram underhållskoncept, reservdelar, teknisk dokumentation, utbildningar och träningsutrustning för kunden.
Arbetet pågår genom hela livscykeln - före byggnation, under produktion samt efter leverans och driftsättning. Du ansvarar för att leda och utveckla ILS-arbetet i projekt samt säkerställa att krav, kvalitet och leveranser uppfylls i en komplex marin miljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, planera och genomföra ILS-relaterade delar i marina projekt
Arbeta med tidsestimering, resursplanering och uppföljning av projektbudget
Identifiera risker, ta fram åtgärdsplaner och säkerställa strukturerad hantering
Säkerställa att arbetet följer relevanta regelverk, standarder och marina krav
Engagera och motivera teamet för att nå leveranser i tid, med rätt kvalitet
ILS omfattar områden som ILS Management, Reliability & Maintainability/Logistic Support Analysis, Training & Training Equipment, artikelinformation, reservdelskatalog och tekniska publikationer.
Du rapporterar till Engineering Manager i linjeorganisationen samt till projektledare i aktuellt projekt.Publiceringsdatum2026-05-28Profil
Vi söker dig med teknisk bakgrund och erfarenhet av att leda arbete i komplexa miljöer. Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll där du behöver driva arbetet framåt, fatta beslut och hantera förändrade förutsättningar. Du samarbetar väl med andra, arbetar metodiskt och har en god förmåga att planera och prioritera. Du är trygg i att kommunicera tekniskt innehåll och leda både arbete och människor.
Vi ser gärna att du har flerårig arbetslivserfarenhet inom:
ILS, logistik eller underhåll
Projektledning
Meriterande
Erfarenhet från marin-, sjöfarts- eller försvarsindustri
Erfarenhet från fartygsprojekt (nyproduktion eller modifiering)
Kunskap om klassningssällskap (DNV, Lloyd's, Bureau Veritas m.fl.)
Erfarenhet av militära marina system
För att vara lyckosam i denna roll har du troligen en ingenjörsutbildning inom tex maskin, main, system eller logistik. Du bör har arbetslivserfarenheter inom liknande arbetsuppgifter. Du får i denna tjänst en möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad verksamhet där ditt arbete bidrar till långsiktig funktionalitet och operativ förmåga i marina system. Här finns goda möjligheter att utvecklas i en roll med stort ansvar och brett kontaktnät. Ett krav är att du kommunicerar obeindrat på svenska och hanterar engelska bra. Så ansöker du
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mail på grund av GDPR. Befattningen kan innebära att du behöver genomgå och godkännas enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav på placering i säkerhetsklass finns kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Sista ansökningsdag 2026-06-28.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Malin Vedman, VD OnePartnerGroup, på 0660-689 602 eller malin.vedman@onepartnergroup.se
(mailto:malin.vedman@onepartnergroup.se
).
Om Saab
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdraget att hjälpa nationer skydda sin befolkning och skapa trygghet för människor och samhällen. Med över 28 000 medarbetare världen över utvecklar vi teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar framtid.
På Saabs varv i Docksta har vi byggt och utvecklat båtar i 120 år. Idag är vi mycket mer än ett varv, vi är en systemleverantör som levererar kompletta lösningar där avancerad teknik och kundens behov integreras till helhetssystem. Våra produkter utvecklas och tillverkas i Docksta, för både den svenska marknaden och export. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.saab.com/sv/markets/sweden/en-del-av/en-del-av-hoga-kusten
873 96 ULLÅNGER Arbetsplats
Saab- Dockstavarvet AB Kontakt
VD
Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se +46703928844 Jobbnummer
9934733