ILS Ingenjör
NDP IT AB / Logistikjobb / Jönköping Visa alla logistikjobb i Jönköping
2025-08-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Jönköping
, Tranemo
, Mjölby
, Motala
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren ILS-ingenjör (Systemingenjör med ILS-fokus) till ett uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Rollen är central för att säkerställa hög kvalitet i arbetet med systemens hela livscykel, och du får möjlighet att bidra till utveckling och leverans av lösningar med stor betydelse.
Om uppdraget
Som ILS-ingenjör kommer du att arbeta på plats i Huskvarna och ha fokus på att utveckla och förvalta lösningar ur ett Integrated Logistics Support-perspektiv. Uppdraget omfattar ett föräldravikariat på 12 månader med start våren 2026, med möjlighet till förlängning.
Arbetet innebär att du driver och stödjer projekt med fokus på livscykelhantering, tillgänglighet och supportability. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med projektgrupper och andra specialister.
Din Profil
Minst 3 års erfarenhet av ILS och SLA
B. sc/M.BA inom relevant område
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Svenskt medborgarskap samt möjlighet att genomgå säkerhetsprövning
Meriterande
Ingenjörsutbildning inom logistik
Erfarenhet av arbete med livscykelperspektiv
Kunskap och erfarenhet av att balansera de 10 ILS-elementen mot organisationens förutsättningar och kundens krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ILS Ingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
561 30 HUSKVARNA Arbetsplats
Huskvarna Jobbnummer
9475161