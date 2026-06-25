ILS ingenjör - Trollhättan
Combitech Aktiebolag / Logistikjobb / Trollhättan Visa alla logistikjobb i Trollhättan
2026-06-25
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Vi söker en ILS-/IPS‐ingenjör till vårt kontor i Trollhättan. Här får du en central roll där du påverkar både systemdesign och supportlösningar, bygger kundrelationer och är med och utvecklar vårt ILS‐erbjudande. På vårt Combitechkontor beläget i Innovatumområdet i Trollhättan arbetar idag över 200 medarbetare. Du kommer bland annat vara med att bygga upp ett team inriktat mot ILS tillsammans med rekryterande chef i Göteborg samt i samarbete med andra Combitechkollegor på kontoret.
Din roll som ILS-ingenjör
Som ILS‐ingenjör arbetar du nära både teknik och affär.
Du kommer att:
• Integrera drift- och underhållsperspektiv tidigt i utvecklingen
• Driva eller stötta projekt inom ILS-planering, LSA och driftsäkerhetsanalyser
• Arbeta kundnära och omsätta behov till tekniska lösningar
• Bidra till kunskapsdelning och utveckling inom teamet
• Identifiera förbättringar och driva utveckling av arbetssätt och verktyg
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet av ILS/IPS och trivs i att arbeta i tekniskt komplexa projekt där du får kombinera struktur med analys och samarbete. Du är självgående i ditt arbetssätt, har en god förmåga att planera och prioritera, och samarbetar effektivt med både kollegor och kunder.
För rollen ser vi gärna att du har minst tre års erfarenhet inom ILS/IPS, gärna från branscher som försvar, fordon eller flyg. Du har mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning inom ILS samt kunskap inom områden som LORA, FMECA och underhållsberedning. Har du dessutom arbetat med standarder som ASD eller MIL-STD och är van vid att använda stödverktyg såsom Opus och WQS ser vi det som ett extra plus.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sommaren. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Gå gärna in på våra karriärsidor!
Kontaktperson: Sanna Otterström - sanna.otterstrom(@)combitech.com.
Vi undanbeder oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
åkerssjövägen 8 (visa karta
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461 53 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Combitech AB Jobbnummer
9979112