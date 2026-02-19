Iduna Ab Söker Ekonomiassistent
Iduna AB / Ekonomiassistentjobb / Varberg Visa alla ekonomiassistentjobb i Varberg
Nu söker vi en ny kollega till vår ekonomiavdelning i Varberg!
Vill du arbeta som ekonomiassistent i ett glatt team?
Som medarbetare på leverantörsreskontra kommer du arbeta med en rad olika administrativa uppgifter, men dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att bokföra och matcha inkommande fakturor samt hantera attestflödet.
Vi söker dig som har en avlutad eller pågående eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller likvärdig kunskap. Du har lätt för att sätta dig in i nya uppgifter, arbeta i olika system och du har goda kunskaper i Officepaketet. För att trivas i rollen behöver du också vara mycket noggrann, kvalitetsmedveten och driven och det är viktigt att du är bekväm med att hantera flera olika uppgifter.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Varberg och som medarbetare på vår ekonomiavdelning blir du del av ett härligt team med god stämning, gott samarbete och positivitet.
Eftersom vi använder både svenska och engelska i det dagliga arbetet önskar vi att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
I denna rekrytering söker vi medarbetare för vikariat på heltid för sommaren 2026.
Tillträde i början av juni.
Vi kallar löpande till intervju varför tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 118 butiker, Hallbergs Guld med 34 butiker och Albrekts Guld med 38 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1,6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 71 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iduna AB
(org.nr 556060-9058)
Härdgatan 35 (visa karta
)
432 84 VARBERG Arbetsplats
Iduna Kontakt
HR-administratör
Jessica Pettersson HR@iduna.se Jobbnummer
9752185