Idrottslärare
2025-10-22
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Vår arbetsplats
Vill du bli vår nya lärare? Vi söker ditt engagemang och vi hjälper dig att utvecklas!
Vår vision är att alla elever ska bli vinnare i sina egna liv utifrån sina förutsättningar.
Vägen dit går genom lärarnas engagemang och kompetens som vi ser som vår viktigaste framgångsfaktor. Vi arbetar utifrån en gemensam helhetssyn, värdegrund och förhållningssätt för ett starkt ledarskap i klassrummen. Tydliga rutiner och anpassning av undervisningen är ledstjärnor i vår verksamhet. Vår ambition är att ständigt utveckla oss och vår verksamhet med målet att öka elevernas måluppfyllelse, kunskapsmässigt och socialt. Alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt! Här satsar vi på lärarnas kollegiala professionsutveckling med ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete som grund. Aktuell forskning visar att stabila strukturer och relationer, insatser som bygger på analys och ett långsiktigt utvecklingsarbete är framgångsrikt, därför ägnar vi oss åt det. Vill du vara med?
I kommunen finns det fyra skolor, Bredöl F-6, Jonslund F-6, Nossebro F-6 och Nossebro 7-9. Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu ytterligare lärare till vårt team! Hos oss arbetar vi i arbetslag kring varje årskurs. Det innebär att man är flera lärare och elevstödjare runt eleverna.
Du kommer att undervisa i årskurs 6-9 i idrott eller idrott i kombination med annat ämne. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med läroplan och kommunala mål som riktmärke.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare och som alltid sätter eleven i fokus samt engagerar dig i verksamhetens gemensamma arbete för att uppnå våra mål.
Som person är du trygg och stabil, samtidigt som du har ett drivande och motiverande förhållningssätt gentemot dina elever. Vi vill att du har en positiv elevsyn som utgår från att alla elever kan och vill. Vi ser att du som person är lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta både med kollegor, elever och vårdnadshavare. Är du dessutom strukturerad och har förmågan att skapa en god arbetsmiljö där eleverna är delaktiga i klassrummet så kan du vara den personen vi söker!Övrig information
Vid anställning kommer vi att kräva registerutdrag. Detta enligt lagen om registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg (SFS 2000:873)
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essunga kommun
(org.nr 212000-2916) Arbetsplats
Sektor utbildning, Grundskolan, 7-9 skolan Kontakt
Gabriel Hukvist 0512-57009 Jobbnummer
9570098