ICT Tekniker till Transtema
Professionals Nord Stockholm AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-12-10
Är du tekniskt intresserad, noggrann och gillar en varierande vardag? Vill du vara en del av ett nytänkande och växande bolag där din insats gör skillnad? Som ICT-tekniker hos vår kund Transtema får du chansen att arbeta med spännande och utvecklande uppdrag inom datacenter- och telekommiljö. Här blir du en del av ett marknadsledande företag som satsar på innovation och hållbarhet - med stora möjligheter till kompetensutveckling och karriär.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Vår kund Transtema är en ledande leverantör av fälttjänster inom kommunikationsinfrastruktur och ansvarar för installation, drift och underhåll över hela landet. Som ICT-tekniker hos Transtema arbetar du i en varierande roll där både praktiskt och administrativt arbete ingår. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar i datacentermiljö med installation, driftsättning och felsökning av hårdvara gentemot Transtemas kunder.
Hos Transtema välkomnas du till en arbetsmiljö som präglas av nytänkande, respekt och ansvar - och där medarbetarna ses som företagets största tillgång.
Du erbjuds
En utvecklande tjänst hos ett innovativt och växande bolag
Möjlighet att tillhöra ett härligt team med hög trivsel
En varierande roll med goda chanser till kompetensutveckling och karriär
En arbetsplats där hållbarhet och arbetsmiljö står i fokusDina arbetsuppgifter
I rollen som ICT-tekniker har du en nyckelfunktion i arbetet med att driva Transtemas testanläggningar framåt. Du kommer bland annat att:
Installera och koppla hårdvara enligt uppsatta standarder
Förstå och tolka kabeldiagram samt säkerställa hög kvalitet på installationer
Konfigurera enheter som Mac Mini, iPhone, Android, Raspberry Pi, Cisco och UE-moduler
Säkerställa att installationer är redo för drift och uppfyller funktionskrav
Felsöka och åtgärda tekniska problem i installationsprocessen
Hantera AC- och DC-ström enligt svensk standard med fokus på säkerhet
Uppdatera arbetsflöden och dokumentation i relevanta databaser
Vi söker dig som
Vår kund tror att dina personliga egenskaper är avgörande för att lyckas i rollen. Du har ett stort teknikintresse, är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta i team. Rollen passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och som gillar att ta initiativ.
Vidare har du:
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning el, tele, teknik eller nätverk
Relevant arbetslivserfarenhet av installation inom telekom, radiolänkar eller RBS-enheter
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande är om du har:
Matcertifikat, ESA 19, heta arbeten, truckkort
Erfarenhet av lödning och RF-arbete
Erfarenhet av system som Windows, Citrix, Linux och nätverkslösningar
Praktisk information
Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Transtema under 12 månader med chans till förlängning. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Transtemas önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.Transtema är en marknadsledande aktör inom kommunikationsinfrastruktur och arbetar aktivt med hållbarhet, kompetensutveckling och inkludering. Värdeorden "tänka nytt", "visa respekt" och "ta ansvar" genomsyrar hela verksamheten.
Övrig information
Bakgrundskontroll genomförs inför anställning och i vissa fall även säkerhetsprövning. Slumpvisa drog- och alkoholtester förekommer på arbetsplatserna.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information och bifoga dokument. Logga gärna in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto - här kan du skapa din kandidatprofil och öka chansen till ditt drömjobb! Vi går igenom ansökningar löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen tas ned. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-post, men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
