IAM System Administratör, Karlskoga
2025-08-31
Vi söker flera engagerade IAM System (Identity & Access Management) Administratörer till vårt IAM-team! Hos oss blir du en del av en dynamisk och innovativ arbetsplats där ditt arbete bidrar till säker hantering av användares identiteter och behörigheter.
Om rollen
Som IAM System Administratör arbetar du med Identity Manager från One Identity och våra agila team för att leverera värde till organisationens olika affärsområden. Du kommer bidra med teknisk expertis, utveckling och drift, samt stötta kollegor och användare.

Dina arbetsuppgifter
Utveckla och förbättra arkitekturen för IAM-lösningar
Drifta och utveckla Identity Manager
Hantera frågor och ärenden i vårt ärendesystem
Samarbeta med andra tekniska team för att leverera högkvalitativa lösningar
Dokumentera och underhålla processer och system
Implementera och stödja digitala lösningar
Leverera utbildning och stöd till kollegor
Bidra till strategier, planer och roadmap för IAM
Vem är du?
Vi söker dig som är passionerad, nyfiken och vill utvecklas inom IAM. Du trivs med att arbeta mot mål, leverera resultat och samarbeta i team.
Vi vill att du har:
Erfarenhet av Identity & Access Management (IAM)
Kunskap om IGA-verktyget Identity Manager från One Identity
Erfarenhet av PowerShell
Kunskap om relationsdatabaser/T-SQL
Erfarenhet av katalogtjänster såsom Active Directory
Meriterande erfarenheter:
Windows-infrastruktur
LDAP, SAML, OAuth, OIDC
Single Sign-On och Federation
Azure
Vi erbjuder:
En spännande roll där du får göra skillnad och utvecklas professionelltEn innovativ och engagerande arbetsmiljö med fokus på samarbeteMöjlighet att arbeta med moderna teknologier och agila arbetssätt
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring och flera andra förmåner som förgyller vardagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078) Arbetsplats
Magnit Kontakt
Emil Chandorkar emil.chandorkar@nxtinterim.se Jobbnummer
9484018