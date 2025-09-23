IAM/AD-specialist
Specialist inom Identity and Access Management (IAM) - Active Directory (AD)
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren specialist inom Identity and Access Management (IAM) med fokus på Active Directory Domain Services (AD). Uppdraget innebär att du bidrar med expertstöd inom design, lösningsförslag, implementation och förvaltning av AD, med särskild betoning på säkerhet.
I rollen kommer du att ge kvalificerad rådgivning och expertis, samt stödja konfiguration och vidareutveckling av befintlig AD-infrastruktur. En central del av arbetet är att hantera Group Policy Objects (GPO) enligt säkerhetspraxis, härda IT-miljön baserat på Microsoft Security Baseline, och rådgiva kring tiering-modell, lösningsarkitektur och design.
Du kommer även att informera beställaren om aktuella hot och risker kopplade till AD och säkerställa att IT-miljön följer etablerade säkerhetsprinciper.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Designa och implementera lösningar för Active Directory (AD) i komplexa on-premises IT-miljöer
Ge expertstöd och rådgivning kring säkerhetsåtgärder, inklusive GPO-hantering och tiering-modell
Härda IT-miljön baserat på Microsoft Security Baseline
Genomföra säkerhetsanalyser och identifiera samt bedöma risker och hot kopplade till AD
Säkerställa att AD och andra Windowsbaserade servertjänster följer Microsofts bästa praxis och säkerhetsriktlinjer
Informera beställaren om aktuella hot och risker inom ADKvalifikationer
Mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Fördjupad erfarenhet och kompetens inom Active Directory: design, implementation och förvaltning i komplexa IT-miljöer
Dokumenterad erfarenhet av säkerhetshantering kopplat till AD, inklusive tiering-modell och GPO-hantering
God förståelse för Microsofts säkerhetsriktlinjer för AD-hantering
Spetskompetens och teknisk expertis inom Active Directory, inklusive goda kunskaper i PowerShell och AD-moduler
Praktisk erfarenhet av härdning av IT-miljöer och genomförande av säkerhetsanalyser
God insikt i aktuella hotbilder och risker kopplade till AD, samt kunskap om andra Windowsbaserade servertjänster
Start/Längd
Start: 2025-10-10
Längd: 2 år (möjlighet till förlängning)
Plats
Remote (arbete på distans)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
