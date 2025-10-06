Hyveloperatör
Du jobbar med förekommande uppgifter på hyvleriet såsom sortering, paketering, övervakning etc.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi vill gärna att du har någon industriell erfarenhet, gärna från träindustri men inte nödvändigtvis.
En del monotona och tunga uppgifter förekommer så det är bra om du har god fysik.
Du bör ha ett eget driv men framför allt vara samarbetsvillig. Tempot är högt för det mesta så lite stresstålighet är också en bra egenskap.
Du ska tala och förstå svenska utan problem.
B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Information och kontakt
Arbetet är skift alternativt ständig natt och börjar som en anställning på Wikan Personal men för rätt person finns det goda möjligheter att få anställning hos vår kund. Sista ansökningsdag är 3/11, men vi gör löpande urval så sök gärna omgående!
Har du frågor om tjänsten ring gärna Oskar Håkansson 0381-480952.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
