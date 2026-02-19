Hyresadministratör, Ekonomi, Redovisning, 75-100%
Wonna I de Jong är en privat fastighetsägare med ca 1800 lägenheter och 2000 kommersiella enheter.
Vi söker nu en erfaren bokförare och administratör på deltid
Du ska vara flexibel och snabb med en vilja att effektivisera arbetet. Du trivs att arbeta både självständigt och i ett team. Du trivs i en roll och verksamhet där det händer mycket. Du har en känsla för detaljer men är även bra på helhetssynen. Du kommer att ansvara för ett kontor med Hyresavisering i fastighetssystem REAL, förberderlser för bokföring för ett antal mindre bolag inom koncernen vilket ställer krav på att Du är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten och ser till att saker och ting blir gjorda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvarig för föberedelse för företagets löpande redovisning, inkl månads-, kvartals och årsbokslut
Säkra korrekt redovisning och finansiell rapportering till ägaren själv
Skatt- , moms-, och arbetsgivardeklarationer, löner 7-8 anställda
Leverantörs reskontra
Månatlig balans avstämning
Hyres avisering REAL Fastighet, kvartalsvis, inläsningar av hyror, hantering sena hyror, uppsägningar, betalningar genom bank filer
Övriga administrativa uppgifter
Gymnasieekonom eller motsvarade, alternativt civilekonom.
Inga anmärkningar i belastningsregister
5 års tidigare erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, bokslut, redovisning och administration
Behärska hela redovisnings kedjan från "ax till limpa" på K3-nivå
Mycket goda kunskaper i Excel
Arbetat med löner
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande att Du har erfarenhet från fastighetsbranschen och REAL Fastighet.
Du talar och skriver flytande svenska och har goda kunskaper i engelska. God datorvana är ett krav för tjänsten.
Observera att vi söker endast professionella ekonomer och administratör. Uppfyller Du inte dessa krav, ber vi Dig att inte söka tjänsten.
Vi kommer att göra urval och intervjuer löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: work@wonnafast.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aeternum Holding AB
(org.nr 556581-1485), http://wonnafast.se
Sankt Göransgatan 126 (visa karta
)
112 45 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753245