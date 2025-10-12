Hydrogeolog
Vi söker dig som har ett genuint intresse för vattenfrågor och vill göra skillnad tillsammans oss!
Vill du ha ett givande och omväxlande jobb där du arbetar med viktiga samhällsfrågor? Vill du arbeta med hydrogeologi och andra vattenfrågor? Perfekt! Då kan det vara dig vi söker!
Hos oss på Vatten & Miljökonsulterna kommer du att genomföra utredningar inkluderande fältarbeten, utvärderingar och beräkningar, utforma vattentäkter, skriva rapporter samt ha dialog och möte med våra kunder. Här finns det dessutom god möjlighet att låta ditt eget intresse styra rollens exakta utformning. Kanske älskar du att ta fram de smarta lösningarna eller leda projekt? Då ordnar vi så att du kan göra lite mer av det! Vi tror helt enkelt att jobbet blir som bäst när du får göra det du verkligen tycker är roligt.
Eftersom vi är ett relativt litet bolag så finns det goda möjligheter att vara med och påverka vår framtida utveckling. Vi gillar när våra medarbetare kommer med nya bra idéer! Dessutom verkar vi i en framtidsbransch där det hela tiden kommer nya spännande tekniker som du får möjlighet att arbeta med. Dock är det såklart inte bara bolaget som skall utvecklas, utan även du som medarbetare kan växa i din roll! På grund av vår storlek så kommer du här få möjlighet att arbeta brett och följa projekt från inledande skede till avslut, vilket gör att du på så sätt kan tillgodogöra dig mycket kunskap inom många områden. Dessutom arbetar vi alltid i grupp för att kunna lära av varandra.
Vi vill att du skall trivas och må bra hos oss, så därför ser vill till att värna om arbetslivsbalansen och erbjuder både flextid samt möjlighet att jobba delvis hemifrån om du vill. Dessutom har vi både ett generöst friskvårdsbidrag och möjlighet att träna under arbetstid en timme i veckan.
"Det bästa med det här jobbet är utan tvekan kollegorna. Vi har det väldigt kul tillsammans och har en grym sammanhållning! Det är också mycket därför jag valde att sluta som konsult på en större firma. Här får du dessutom möjlighet att vara med och påverka bolaget, och får arbeta med många olika saker, vilket ofta inte är möjligt på stora bolag!"
- Tomas Markström, VA-ingenjör
Fokusområden
Våra fokusområden är framför allt
• VA-strategi - strategiska utredningar rörande VA, VA-planer, VA-juridiska frågor, ABVA, verksamhetsområden, VA-taxor
• Dricksvattensäkerhet - Utredningar rörande dricksvattensäkerhet, exempelvis upprättande av beredskapsplaner, risk-och sårbarhetsanalyser i hela vattenförsörjningssystem, klimatanpassning, övningar, skalskydd, dricksvattenhygien, utbildning
• Ledningsnät - Beräkningar, dimensionering, modellering
• Tekniskt vatten - Strategiska frågor, utredningar och utformning av tekniska lösningar, miljöutredningar och tillståndsfrågor bl.a. för tillhandahållande av vatten för industrietableringar
• Dagvatten - Utredningar för avledning och rening, beräkningar, dimensionering
• VA-process - Kommunal dricksvattenteknik och avloppsreningsteknik, exempelvis förstudier, vattenbehandlingsprocesser, processoptimering, framtagande av förfrågningsunderlag, m.m.
• Vatten - Utredningar rörande grund- och ytvatten, exempelvis utformning av vattentäkter, vattenskyddsområden, planering av klimatanpassning, GIS-analys, recipientutredningar, naturvärden i vatten, föroreningar i vattenområden, omhändertagande av förorenat grundvatten m.m.
Vi söker en hydrogeolog:
Du som läser detta ser vi har en examen med naturvetenskaplig inriktning exempelvis geovetenskap/hydrogeologi/hydrologi alternativt civilingenjör med miljö- och/eller vatteninriktning. Som hydrogeolog kommer du att arbeta huvudsakligen med projekt rörande grundvatten i olika former - vattentäktsutredningar, tillståndsansökningar för vattenverksamhet, vattenskyddsområden, bedömningar av påverkan på grundvatten, klimatanpassningsfrågor rörande vattentäkter, riskanalyser för vattenförekomster och utredningar rörande förorenat vatten. Även ytvattenutredningar/recipientfrågor samt dricksvattenuppdrag kan komma att ingå i arbetsuppgifterna, beroende på din bakgrund och önskade inriktning.
Minst lika viktigt som din utbildningsbakgrund är din passion. Vi har alla ett stort intresse för vattenområdet och de viktiga samhällsfrågor som det medför - precis som vi tror att du också har! Vidare tror vi även att du har ett starkt eget driv, är en riktigt fena på att samarbeta och har en god initiativförmåga.Publiceringsdatum2025-10-12Så ansöker du
Ansökan skickas till info@vmkonsulterna.se
. Sista ansökningsdag 2025-11-03.
Vi är stationerade i Luleå, Boden och Skellefteå. Ange önskad stationeringsort i ansökan.
För frågor kontakta
Anna Mäki, 076-1477 003 eller anna.maki@vmkonsulterna.se
Per Rendahl, 070-625 24 07 eller per.rendahl@vmkonsulterna.sewww.vmkonsulterna.se
