HW Engineer till världsledande bolag!
A Hub AB / Elektronikjobb / Stockholm
2026-01-27
Om rollen
I denna roll blir du en del av ett växande team som arbetar med utveckling, integration och förvaltning av komplexa elektroniska system. Teamet befinner sig i en expansiv fas med både nya projekt som rampas upp och produkter som går in i produktionsfas.
Rollen har ett tydligt hårdvarufokus, men med ett systemperspektiv där du förväntas arbeta nära design, test, integration och produktion. Uppdraget passar dig som är HW Engineer och vill utvecklas vidare inom system engineering, alternativt redan arbetar i gränslandet mellan hårdvara och system.
Design, test och verifiering av nästa generations hårdvara
Framtagning av system- och testspecifikationer
Arbete med test och verifiering i produktionsmiljö
Deltagande i integration av elektroniska system
Medverkan genom hela produktutvecklingslivscykeln, från koncept till produktion
Support till produktion vid behov
Samarbete med flera angränsande funktioner inom organisationen
Skallkrav
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik, elektronik, elektromekanik eller motsvarande
Minst 5-års erfarenhet som ingenjör
Stark bakgrund inom hårdvara
Erfarenhet av design, test och verifiering
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete nära eller i produktion
Erfarenhet av integration av elektroniska system
Kunskap inom RF och mikrovågor
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och noggrann. Du har ett helhetsperspektiv, trivs i tekniskt komplexa miljöer och tycker om att samarbeta i tvärfunktionella team.
Placering: Stockholm Start: Enligt överenskommelse Anställningsform: Heltid, inledande konsultuppdrag på 12 månader med goda möjligheter till överrekrytering förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av A-hub och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går via A-hub. Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Observera att vi lägger stor vikt på din motivering och ditt intresse för tjänsten.
