HW Engineer till världsledande bolag!

A Hub AB / Elektronikjobb / Stockholm
2026-01-27


Visa alla elektronikjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos A Hub AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd, Järfälla eller i hela Sverige

Om rollen
I denna roll blir du en del av ett växande team som arbetar med utveckling, integration och förvaltning av komplexa elektroniska system. Teamet befinner sig i en expansiv fas med både nya projekt som rampas upp och produkter som går in i produktionsfas.
Rollen har ett tydligt hårdvarufokus, men med ett systemperspektiv där du förväntas arbeta nära design, test, integration och produktion. Uppdraget passar dig som är HW Engineer och vill utvecklas vidare inom system engineering, alternativt redan arbetar i gränslandet mellan hårdvara och system.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Dina arbetsuppgifter
Design, test och verifiering av nästa generations hårdvara

Framtagning av system- och testspecifikationer

Arbete med test och verifiering i produktionsmiljö

Deltagande i integration av elektroniska system

Medverkan genom hela produktutvecklingslivscykeln, från koncept till produktion

Support till produktion vid behov

Samarbete med flera angränsande funktioner inom organisationen

Skallkrav

Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik, elektronik, elektromekanik eller motsvarande

Minst 5-års erfarenhet som ingenjör

Stark bakgrund inom hårdvara

Erfarenhet av design, test och verifiering

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av arbete nära eller i produktion

Erfarenhet av integration av elektroniska system

Kunskap inom RF och mikrovågor

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och noggrann. Du har ett helhetsperspektiv, trivs i tekniskt komplexa miljöer och tycker om att samarbeta i tvärfunktionella team.

Placering: Stockholm Start: Enligt överenskommelse Anställningsform: Heltid, inledande konsultuppdrag på 12 månader med goda möjligheter till överrekrytering förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av A-hub och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går via A-hub. Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Observera att vi lägger stor vikt på din motivering och ditt intresse för tjänsten.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7125671-1810451".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta)
113 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
A-hub

Jobbnummer
9708003

Prenumerera på jobb från A Hub AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos A Hub AB: