HW Engineer

NDP IT AB / Elektronikjobb / Jönköping
2025-08-15


Vi hjälper kund att stärka upp på elektronikavdelningen med en relativt erfaren ingenjör.
Din Profil & arbetsuppgifter
• Ingenjör eller civilingenjör inom lämpligt område med elektronikkunskaper och erfaranhet. Bra kunskaper.
• 1. Konstruktion av elektronikkort med processorer. Orcad. +5 års erfarenhet
• 2. Layout av elektronikkort med processorer. Orcad.
• 3. Systemering av elektronik.
• 4. Motorstyrning
• 5. Kraftdelar på elektronikkort.
• 6. EMC
• 7. PTS
• 8. Produktionssättning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HW Engineer".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
553 02  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Husqvarna

Jobbnummer
9461248

