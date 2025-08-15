HW Engineer
Vi hjälper kund att stärka upp på elektronikavdelningen med en relativt erfaren ingenjör.
Din Profil & arbetsuppgifter
• Ingenjör eller civilingenjör inom lämpligt område med elektronikkunskaper och erfaranhet. Bra kunskaper.
• 1. Konstruktion av elektronikkort med processorer. Orcad. +5 års erfarenhet
• 2. Layout av elektronikkort med processorer. Orcad.
• 3. Systemering av elektronik.
• 4. Motorstyrning
• 5. Kraftdelar på elektronikkort.
• 6. EMC
• 7. PTS
• 8. Produktionssättning.
