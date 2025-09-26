Hushållshjälp sökes i Solna

VivBon AB / Städarjobb / Solna
2025-09-26


Visa alla städarjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VivBon AB i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige

En familj i Bergshamra söker en noggrann och ansvarsfull person som kan avlasta i vardagen med hushållssysslor och på sikt eventuellt även hjälp till med barnpassning. De bor i en lägenhet på 75 m2, 3 rum, och de har ett barn på 2,5 år.
Uppdraget är på deltid, 2 dagar i veckan, måndagar och torsdagar kl. 13.00-16.00.

Publiceringsdatum
2025-09-26

Dina arbetsuppgifter
Plocka undan i lägenheten (leksaker, böcker, kläder)
Grundläggande städning
Matlagning enligt recept från matkasse samt disk efteråt
Återvinning och sophantering
Hjälp med sortering och organisering i skåp och förråd
På sikt också kanske hjälpa till med barnpassning

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning och hushållssysslor
Är noggrann, organiserad och självständig
Är flexibel och lätt att samarbeta med

Ansökan:
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka in en presentation av dig själv, din erfarenhet och dina kontaktuppgifter via vårt formulär nedan!
• -----------------------------------------------------------------------------------------
A family in Bergshamra i looking for a responsible person who can assist with household chores and, in the long term, possibly also help with childcare. They live in a 75 m2, 3-room apartment and have a 2.5-year-old child.
The position is part-time, 2 days a week, Mondays and Thursdays from 1:00 PM to 4:00 PM.
Tasks include:
Tidying up the apartment (toys, books, clothes)
Basic cleaning
Cooking simple meals from meal kit recipes and washing up afterward
Recycling and waste management
Assisting with sorting and organizing cupboards and storage
Possibly helping with childcare in the future

We are looking for someone who:
Has experience with cleaning and household tasks
Is thorough, organized, and independent
Is flexible and easy to cooperate with

Application:
Does this sound like the right position for you? Please send us a short presentation about yourself, your experience, and your contact details via the form below!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vivbon AB (org.nr 559114-0594)

Jobbnummer
9529553

Prenumerera på jobb från VivBon AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VivBon AB: