Hushållshjälp sökes i Solna
VivBon AB / Städarjobb / Solna Visa alla städarjobb i Solna
2025-09-26
En familj i Bergshamra söker en noggrann och ansvarsfull person som kan avlasta i vardagen med hushållssysslor och på sikt eventuellt även hjälp till med barnpassning. De bor i en lägenhet på 75 m2, 3 rum, och de har ett barn på 2,5 år.
Uppdraget är på deltid, 2 dagar i veckan, måndagar och torsdagar kl. 13.00-16.00.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Plocka undan i lägenheten (leksaker, böcker, kläder)
Grundläggande städning
Matlagning enligt recept från matkasse samt disk efteråt
Återvinning och sophantering
Hjälp med sortering och organisering i skåp och förråd
På sikt också kanske hjälpa till med barnpassning
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning och hushållssysslor
Är noggrann, organiserad och självständig
Är flexibel och lätt att samarbeta med
Ansökan:
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka in en presentation av dig själv, din erfarenhet och dina kontaktuppgifter via vårt formulär nedan!
• -----------------------------------------------------------------------------------------
A family in Bergshamra i looking for a responsible person who can assist with household chores and, in the long term, possibly also help with childcare. They live in a 75 m2, 3-room apartment and have a 2.5-year-old child.
The position is part-time, 2 days a week, Mondays and Thursdays from 1:00 PM to 4:00 PM.
Tasks include:
Tidying up the apartment (toys, books, clothes)
Basic cleaning
Cooking simple meals from meal kit recipes and washing up afterward
Recycling and waste management
Assisting with sorting and organizing cupboards and storage
Possibly helping with childcare in the future
We are looking for someone who:
Has experience with cleaning and household tasks
Is thorough, organized, and independent
Is flexible and easy to cooperate with
Application:
Does this sound like the right position for you? Please send us a short presentation about yourself, your experience, and your contact details via the form below!
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett deltidsjobb.
Vivbon AB (org.nr 559114-0594)
9529553