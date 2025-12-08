Husbyggnadssnickare
Vill du arbeta i ett företag där yrkesstolthet, kvalitet och gemenskap står i centrum? Är du en självgående snickare som trivs med varierande projekt och vill bli en del av ett välmående bolag i tillväxt? Då kan du vara den vi söker till Håtö Snickeri!
Som husbyggnadssnickare hos Håtö Snickeri blir du en viktig del av ett engagerat team med lång erfarenhet och hög kompetens. Du kommer att arbeta med nyproduktioner, renoveringar och tillbyggnader - allt från kök, trappor och garderober till hela husentreprenader. Hos oss får du frihet under ansvar och varierade dagar.
Arbetet utgår hemifrån och du arbetar både självständigt och i team beroende på projekt. Våra kunder finns främst i Roslagen/Norrtälje och norra Stockholm.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Utföra byggnation, renovering och montering i småhusprojekt.
Planera och driva egna arbeten, ibland med ansvar för underentreprenörer.
Ta konstruktionsbeslut och säkerställa kvalitet i varje moment.
Vara en representant för företaget ute hos kund med fokus på service och noggrannhet.
Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet som snickare inom bygg eller husproduktion.
Yrkesbevis eller motsvarande kompetens.
B-körkort och goda kunskaper i svenska.
Fördel om du har bakgrund inom service, montage eller entreprenad.
Du är en person som trivs med ansvar, är noggrann och lösningsorienterad. Du uppskattar variation, har ett öga för detaljer och värdesätter att leverera hög kvalitet i ditt hantverk.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning i ett växande och välmående företag.
Servicebil hemifrån och möjlighet till förmånsbil.
5 veckors semester, friskvårdsbidrag och bra villkor.
En arbetsplats med stark sammanhållning och roligt på jobbet.
Gemensamma aktiviteter som sommarfest och julbord.
I denna rekrytering samarbetar Håtö Snickeri med Jobway Rekrytering.
För frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander påadam.wilander@jobway.se
. Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
Håtö Snickeri är ett etablerat byggföretag med säte i Roslagen. Med cirka 16 anställda och stark lokal förankring utför de nyproduktioner, renoveringar och klassiska småhusentreprenader för privatpersoner. Hos Håtö Snickeri värdesätts yrkesstolthet, kvalitet och en god gemenskap - här jobbar man nära varandra, hjälper till där det behövs och har roligt tillsammans både på och utanför jobbet. Ersättning
