Hundskötare extrajobb

2025-08-31
, Essunga
, Vara
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vi söker dem som vill jobba extra helger och ngn vardag. Strö timmar över höst o vinter mer under våren. Under sommaren 2026 är det sommar vikariat som finns.
Nu söker vi en del helger lördagar/söndagar tex 8-11.30 men även lunch och kvälls pass. Vardagar oxå, framförallt kväll.
Passar dig som studerar eller vill ha lite extra timmar. Inget fast eller heltid erbjuds.
Arbetet är: Ge hundar mat, promenader, aktivera valpar, städa efter valparna, mocka hundgårdar, diverse tvätt o disk.
Krav är att man kan ta sig hit ut själv oavsett väder eller årstid, kan gå promenader oavsett väder, är skötsam och noggrann.
Då vi har valpar så ska man kunna hantera dem säkert, kunna vara försiktig med dem och veta hur man hanterar små valpar. Man ska tänka säkert kring hundar och veta vad det innebär.
Vi önskar att man bor inom 30 minuters avstånd från oss för att det ska vara rimligt att man söker.
Vi försöker svara alla som söker. Anställning kan ske innan annonsens tid är ute Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: Annakarina1111@gmail.com Arbetsgivarens referens
