Hudterapeut/LPG terapeut sökes

Stockholmeliteclinic Kungenskurva AB / Hälsojobb / Stockholm
2025-12-07


Hej!

Vi är en etablerad skönhetsklinik sedan 2015.
Vi har allt från topp till tå i vår salong med erfarna terapeuter.
Vi är väldigt stora på LPG behandlingar.
Mars 2025 i år tog vi in den nyaste LPG tekniken INFINITY som har tagit salongen med storm.
Vi är 3 som jobbar i kliniken med LPG .
Söker nu en extra personal som kan tänka sig jobba storhelger jul påsk sommar etc
Du ska vara Hudterapeut eller massör i grunden.
Även ha fast 1-2 dgr i veckan och hoppa in vid behov.
• Har du LPG alliance utbildning så
får du nu tillfälle gå deras Infinity utbildning 13-14/12 -25
• Har ingen utbildning alls med Lpg men har massage utbildning får du möjligheten gå på LPG infinity + grund utbildning
9-11/1 2026

Hör av dig omgående då utbildningen behöver bokas in för rätt kandidat

Varmt välkommen med din ansökan + cv
Bara seriösa och ovan nämnda kunskaper tas emot

Hälsningar glada teamet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
info@stockholmeliteclinic
E-post: info@stockholmeliteclinic.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholmeliteclinic Kungenskurva AB (org.nr 559157-2861)
Götalandsvägen 228B (visa karta)
125 45  ÄLVSJÖ

Arbetsplats
Stockholm elite Clinic

Jobbnummer
9632247

