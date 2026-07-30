Hudterapeut
U-Zone Farsta AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-07-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos U-Zone Farsta AB i Stockholm
Hej!
Du ska ha en godkänd utbildning inom hudterapeut yrket, samt kunnig inom massage. Gärna några års erfarenhet inom yrket, men inget måste om du är rätt person.
Vi har även utbildningar inom Lash-browlift, henna brows mm.
Vi söker dig som brinner för ditt yrke, som är glad och positiv, gillar att arbeta kvalitativ, tycker om att ta ansvar, samt är initiativtagare.
Du som förstår att service och samarbete skapar värde för kunderna, gillar att sälja och vill hamna i ett härligt team med andra kollegor som frisörer, fransstylister, fotvårdare, nagelterapeuter mm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28
E-post: farsta@u-zone.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hudterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare U-Zone Farsta AB
(org.nr 559323-3041)
Lysviksgatan 22 (visa karta
)
123 42 FARSTA Arbetsplats
Salong U-Zone Farsta Kontakt
Karolina Nordling farsta@u-zone.se 0704079979 Jobbnummer
10016478