Hud- Och Laserterapeut
2026-02-17
Auktoriserad Hudterapeut - LASERKLINIKCENTER
Om Laserklinikcenter
Laserklinikcenter är en modern och resultatinriktad estetiskklinik belägen centralt i Uppsala. Vi kombinerar moderna maskiner med ett personligt bemötande och erbjuder avancerade behandlingar inom laser, fettfrysning, hudföryngring, tandblekning, HIFU m.fl. Vår kundbas växer därför söker vi nu en nyckelperson till vårt lilla och ambitiösa team.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vill du arbeta i en klinik där kundens trygghet, resultat och service är i fokus - och där du får möjlighet att påverka både din vardag och verksamhetens framtid? Vi söker en auktoriserad hudterapeut till en bred och självständig roll.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Utföra konsultationer och skapa behandlingsplaner
• Arbeta med med moderna behandlingsmaskiner
• Följa upp behandlingsresultat
• Journalföra och kommunicera med kunder
• Sälja behandlingar och produkter
• Hantera betalningar, ordning och daglig drift i nära samarbete med kollega och ägare
Du blir en viktig del av vårt team, där samarbete och ansvarstagande står i centrum.KvalifikationerKvalifikationer
• Auktoriserad hudterapeut (SHR-godkänd utbildning eller CIDESCO-diplom)
• Flytande eller mycket bra svenska i tal och skrift
• Intresse för försäljning och resultat
• Serviceinriktad, noggrann och självgående
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
• Erfarenhet av lasermaskiner
• Erfarenhet av behandlingar
• Vana vid Bokadirekt
• Andra språk utöver svenska
• Erfarenhet av kassaarbete och direktförsäljning
• Arbete med socialamedier
• Uppfyller villkoren för nystartsjobb eller annat anställningsstöd
• Har egna kunder
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Tillsvidare (6 månaders provanställning tillämpas)
• Omfattning: 100%, 50%, 25% eller timmar
• Arbetstid: Du bestämmer själv vilka dagar du vill jobba och hur många timmar per vecka, mycket flexibilitet, kan även kombinera med andra jobb om man vill
• Lön: Provision + bonus vid måluppfyllnad
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka CV, personligt brev, foto samt utbildningsintyg till: kontakt@laserklinikcenter.se
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: kontakt@laserklinikcenter.se Arbetsgivare Ella Body Care AB
753 18 UPPSALA Arbetsplats
Laserklinikcenter Jobbnummer
9746242